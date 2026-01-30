CIÊNCIA

Erupção solar de alta magnitude gera preocupação em cientistas e deve afetar a Terra

Fenômeno espacial de alta intensidade pode afetar o funcionamento de satélites e sistemas de GPS

Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22:00

Se novas erupções dessa magnitude continuarem ocorrendo, o sistema global de internet poderá sofrer impactos profundos Crédito: Dominio Publico/Wikimmedia Commons

Uma massiva erupção solar de classe X, a categoria mais alta da escala de intensidade, atingiu a Terra com uma velocidade impressionante de aproximadamente 1.700 km/s. Este evento espacial gerou preocupação imediata entre cientistas e autoridades globais devido ao seu potencial de interferência em sistemas vitais.

De acordo com a NOAA, o fenômeno provocou uma tempestade de radiação solar severa (S4) e uma instabilidade geomagnética de nível G4.

Consequentemente, a infraestrutura tecnológica que sustenta o nosso cotidiano digital passou a ser monitorada de forma rigorosa para evitar falhas sistêmicas em diversos setores.

As consequências para satélites e dados

A radiação de alta energia proveniente deste evento solar afeta diretamente os satélites que orbitam o nosso planeta agora.

Assim, as empresas de telecomunicações identificaram riscos iminentes nos setores de controle dessas máquinas espaciais tão fundamentais para a vida moderna.

A Starlink e outras provedoras de internet via satélite já estão acompanhando de perto qualquer sinal de deterioração nos serviços.

Principalmente nas regiões de altas latitudes, os usuários podem perceber instabilidades na conexão durante este período de atividade magnética intensa.

Proteção das redes de energia globais

Os operadores de infraestrutura elétrica reforçaram os protocolos de segurança para lidar com as correntes geomagnéticas induzidas.

Por isso, eles realizam o redirecionamento estratégico de cargas e a desconexão de seções críticas para evitar danos maiores aos equipamentos de transmissão.

Embora o fenômeno seja intenso, o monitoramento constante impediu que ocorressem apagões generalizados ou interrupções na telefonia móvel. No Brasil, os efeitos tendem a ser menores, mas a vigilância em comunicações de rádio e operações offshore continua sendo prioridade técnica máxima.

Especialistas alertam que, apesar de a situação atual estar sob controle, este episódio serve como um lembrete importante. Eventos históricos como o “Evento Carrington” de 1859 mostram que tempestades maiores podem causar danos permanentes na rede elétrica.

Se novas erupções dessa magnitude continuarem ocorrendo, o sistema global de internet poderá sofrer impactos profundos.