Em Alta

Tanquinho é coisa do passado: lavar roupa fica mais prático e compacto dentro de casa

O tanque tradicional perde espaço para soluções mais compactas, discretas e funcionais nas lavanderias pequenas



Matheus Ribeiro

Agência Correio

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:00

Projetos mais atuais estão deixando de lado o tanque tradicional para ganhar área útil e leveza visual Crédito: Pexels

A lavanderia das casas modernas está mudando de cara, e um item que parecia intocável começa a perder espaço em 2026: o tanque tradicional. Em projetos mais compactos, ele sai de cena para abrir caminho a soluções que organizam melhor a rotina e aproveitam cada canto.

O movimento acompanha a realidade de apartamentos menores e áreas de serviço mais enxutas. Nesse cenário, o tanque de sobrepor virou aposta forte por ocupar menos espaço, integrar-se à bancada e deixar o ambiente mais funcional no dia a dia.

Tanque Tradicional 1 de 7

A mudança revela um novo jeito de morar. Quando a metragem aperta, a casa inteira pede escolhas mais inteligentes, e a lavanderia virou um dos melhores retratos dessa transformação.

Menos volume e mais área útil

O tanque tradicional, com estrutura mais robusta e visual antigo, vem sendo deixado de lado em projetos recentes. Em seu lugar, entra o tanque de sobrepor, que fica apoiado na bancada e libera melhor o espaço da lavanderia.

Na prática, isso permite usar a parte de baixo para armários ou até para embutir a máquina de lavar. Assim, um ambiente antes apertado ganha cara de espaço planejado, com circulação mais fácil e sensação maior de organização.

Solução simples para casas compactas

O apelo desse modelo não está só no visual mais atual. Ele também chama atenção pelo custo relativamente acessível, com versões em aço inox, louça ou resina na faixa de R$ 200 a R$ 600, dependendo do acabamento e do tamanho.

Além disso, a instalação costuma ser mais simples. Como o tanque é encaixado na bancada, a adaptação tende a gerar menos sujeira, menos tempo de obra e manutenção mais prática, já que as conexões ficam mais acessíveis no uso cotidiano.

Por que esse modelo virou tendência em 2026

A força dessa mudança está na combinação de estética e eficiência. O tanque de sobrepor ajuda a manter a bancada útil, melhora a integração visual da lavanderia e ainda favorece uma rotina mais funcional em imóveis compactos.

Alguns modelos ainda trazem tampa ou tábua de apoio, o que cria uma superfície extra para dobrar roupas ou apoiar produtos. Com isso, a lavanderia deixa de ser apenas um canto da casa e passa a funcionar como uma área inteligente de verdade.