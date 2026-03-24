ROUPAS

Você sabe ler as etiquetas de roupas? Entenda os símbolos da lavagem para não perder aquela peça que você ama

Etiquetas de roupas trazem instruções essenciais de cuidado. Saber ler os sinais reduz erros, preserva o tecido e evita desperdício



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:27

Apesar de frequentemente serem cortadas e descartadas sem uma única olhada, as etiquetas cumprem um papel muito importante na conservação das peças Crédito: Elisabeth Ende / Pexels

As etiquetas de roupas podem até incomodar no uso diário, mas cumprem uma função decisiva na conservação das peças. É nelas que aparecem os sinais que orientam lavagem, alvejante e secagem, etapas que influenciam diretamente na durabilidade do tecido.

Embora pareçam difíceis à primeira vista, esses símbolos seguem uma lógica simples. Quando a leitura está correta, fica mais fácil evitar problemas comuns que aparecem quando a peça recebe um cuidado diferente do recomendado.

Símbolos na lavagem de roupa 1 de 7

Bacia

O desenho da bacia com água representa a lavagem. Quando aparece sozinho, em geral indica que a peça pode ser lavada normalmente. Se houver um número dentro do símbolo, ele mostra a temperatura máxima recomendada para a água.

Quando a bacia traz uma ou duas barras na parte de baixo, a instrução pede mais delicadeza. Isso costuma significar ciclo suave, menor agitação e centrifugação reduzida, algo importante para tecidos que perdem forma ou sofrem atrito com facilidade, como a lã ou o tricô.

Se a bacia vier acompanhada de uma mão, a recomendação é lavar manualmente. Já a bacia riscada indica que a peça não deve ser lavada com água. Nesse caso, insistir na lavagem doméstica pode comprometer fibra, estrutura ou acabamento.

Triângulo

O triângulo se refere ao uso de alvejante. Vazio, ele indica que o produto é permitido. Com duas linhas diagonais, aponta que a peça aceita apenas versões sem cloro. Quando surge com um X, o recado é direto: não se deve usar nenhum tipo de alvejante.

Essa etapa merece atenção porque produtos clareadores ajudam na remoção de manchas, mas também podem atacar as fibras e, principalmente, as tintas utilizadas. Em tecidos sensíveis, o uso errado acelera o desgaste.

Quadrado

O quadrado representa a secagem. Quando ele aparece sozinho, o sentido é de secagem natural. Se houver um círculo dentro do quadrado, a peça pode ir à secadora, e os pontos no interior do símbolo indicam a intensidade de calor permitida.

Linhas dentro do quadrado também mudam a orientação. Linha vertical costuma indicar secagem no varal. Linha horizontal, secagem na horizontal, indicada para peças que podem deformar quando ficam penduradas. Já a linha diagonal no canto pede secagem à sombra.

Além disso, roupas pesadas ou delicadas pedem mais atenção nessa fase. Malhas, tricôs e peças com estrutura mais frouxa tendem a ceder quando secam penduradas. Nesses casos, a etiqueta ajuda a definir se o melhor caminho é o varal tradicional ou uma base plana.

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