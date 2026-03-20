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Truque do giz e do papel alumínio: 5 'hacks' de cozinha que economizam tempo e dinheiro

Medidas simples podem facilitar a vida na cozinha e ainda economizar dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias

  • Agência Correio

  • Luiz Dias

Publicado em 20 de março de 2026 às 22:00

Lifehacks na cozinha surgem para resolver pequenos problemas que quase sempre passam despercebidos, mas que com um olhar mais atento geram mais problemas do que parecem Crédito: Freepik

Nem sempre a cozinha pede produto caro ou acessório novo para funcionar melhor. Muitas soluções saem do armário, custam pouco e ajudam a ganhar tempo, evitar desperdício e reduzir o esforço na limpeza.

É o caso do giz no gaveteiro, do papel-alumínio usado fora do forno e do papel toalha entre folhas verdes. Quando esses truques são aplicados com critério, a rotina fica mais leve e o bolso agradece.

Papel alumínio - aliado na cozinha

A escolha entre o lado fosco e o brilhante não é apenas estética por Reprodução
Cada lado do papel pode ser mais indicado em situações específicas por Reprodução
Para assar carnes, legumes ou aves, o lado mais indicado é o brilhante voltado para o alimento por Reprodução
Por ser menos aderente, gruda menos na carne por Reprodução
A parte que entra em contato com os rolos de polimento da máquina acaba ficando brilhante por Reprodução
O alumínio também é útil na hora de manter a temperatura de comidas frias fora de casa por Imagem gerada por IA
Já a outra face do papel permanece fosca por Reprodução
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A escolha entre o lado fosco e o brilhante não é apenas estética por Reprodução

Giz na gaveta de talheres ou de panelas

O pedaço de giz no gaveteiro virou conselho de avó em muitas casas, e ele tem lógica. O giz possui propriedades hidrofílicas, ou seja, ele atrai água para si e impede que essa umidade migre para os talheres no gaveteiro.

Essa transferência é especialmente importante para talheres com acabamentos sensíveis ou feitos de materiais que possuem tendência à ferrugem, como talheres e panelas de ferro puro ou utensílios de cobre.

Essa é uma medida que ajuda a evitar a oxidação nos equipamentos metálicos, mas alguns materiais, como aqueles feitos de aço inoxidável ou com camadas provindas de fábrica, podem não se beneficiar deste truque, pois já possuem camadas protetoras nativas contra a oxidação.

Papel-alumínio além do forno

Na gaveta da cozinha, o papel-alumínio costuma ser lembrado só para assar ou embalar alimentos. Só que ele também quebra galho em tarefas rápidas que evitam trocar utensílios antes da hora.

A primeira é a tesoura sem corte. Dobrar uma folha algumas vezes e fazer cortes repetidos ajuda a recuperar o fio de tesouras domésticas usadas para ervas, embalagens e pequenos reparos do dia a dia.

A segunda é a limpeza de grelhas frias e superfícies metálicas resistentes com resíduo grudado. Uma bola de papel-alumínio amassado pode aumentar a fricção na hora de soltar sujeira leve, sem exigir escova nova.

Conservação inteligente na geladeira

Entre os hacks mais úteis da cozinha, poucos entregam tanto quanto o papel toalha entre folhas de salada. Ele ajuda a absorver o excesso de água, que acelera o murchamento e encurta a vida útil da verdura.

Na prática, funciona assim: lave apenas se for usar logo, seque muito bem, acomode as folhas em pote ou saco com espaço e intercale camadas de papel toalha seco.

O truque conversa com o que a indústria de alimentos já sabe. Um estudo publicado no Journal of Food Engineering mostrou que controlar a condensação dentro da embalagem é decisivo para manter a textura da alface e frear a deterioração.

Air fryer sem crosta de gordura

A air fryer virou aliada da rotina, mas também acumula gordura nas áreas mais chatas de limpar. Quando isso acontece, muita gente parte para produtos fortes ou esponja de aço, que podem desgastar o aparelho.

O caminho mais seguro continua sendo o básico. Esperar esfriar, lavar as partes removíveis com água morna e detergente e depois secar bem. Quando a gordura endurece, o bicarbonato entra como reforço para soltar a crosta.

Uma mistura com bicarbonato e água quente pode amolecer os resíduos e reduzir o tempo de esfregação. Depois, basta enxaguar e finalizar com pano macio, sem raspar o revestimento antiaderente.

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