SURPRESA

O que explica as bolas misteriosas que apareceram em praia e assustaram moradores

Esferas verdes transformaram a paisagem e despertaram curiosidade científica

Agência Correio

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:00

Fenômeno natural incomum chamou atenção de quem caminhava pela praia Crédito: Reprodução/Youtube

Caminhar pela praia costuma ser uma experiência previsível, mas nem sempre. Na praia de Orehoved, Dinamarca, a areia apareceu coberta por bolas verdes, criando um cenário inesperado que despertou espanto imediato.

O episódio foi registrado por moradores, ganhou repercussão em veículos locais e chamou atenção até de especialistas acostumados a observar eventos naturais pouco comuns.

Bolas verdes aparecem em praia local e assustam moradores 1 de 5

As imagens rapidamente circularam e provocaram uma pergunta simples, mas intrigante: de onde vieram essas esferas verdes que tomaram conta da praia?

Quando a paisagem foge do esperado

Durante um passeio rotineiro, um morador se deparou com a faixa de areia tomada por centenas de bolas verdes espalhadas de forma irregular. A visão contrastava com o cenário habitual e chamou atenção logo à distância.

“Nunca vi nada parecido. Havia bolas verdes por todo lado. Foi um passeio de domingo um pouco diferente”, contou Andreas Hermansen, responsável por alguns dos registros que ajudaram a divulgar o fenômeno, ao portal dinamarquês Vejret.

Em um primeiro momento, a impressão era de que se tratavam de pedras cobertas por musgo. Ao tocar, no entanto, ficou claro que eram macias, compressíveis e com cheiro marcante de algas marinhas.

Até os especialistas ficaram intrigados

As fotografias chegaram à redação de um canal de meteorologia conhecido por acompanhar fenômenos naturais. Mesmo assim, o episódio causou surpresa. “É uma visão muito estranha e, embora a natureza muitas vezes nos surpreenda, nunca vi nada parecido”, afirmou a meteorologista Lone Seir.

Outro visitante da praia relatou ter confundido as bolas verdes com animais marinhos. Só após observar com atenção percebeu que se tratava de algas moldadas em formato esférico.

Na avaliação dele, fatores como vento constante e variação da maré ajudaram a transportar e concentrar as esferas na areia, criando uma cena incomum e chamativa.

A explicação por trás das esferas verdes

Apesar do impacto visual, o fenômeno tem origem conhecida. Especialistas explicam que as bolas surgem a partir de algas filamentosas que se desenvolvem em ambientes ricos em nutrientes.

Períodos chuvosos facilitam o transporte desses nutrientes até o mar, favorecendo o crescimento das algas. Com o movimento da água, elas deixam de formar fios longos e passam a se enrolar.