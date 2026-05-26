Adeus, cama estampada: o tom exato que vai deixar colchas e edredons mais elegantes em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:15
Um branco mal escolhido pode deixar o quarto com aparência fria, sem vida e até menos acolhedora do que deveria. Por isso, a nova aposta para colchas e edredons em 2026 chama atenção justamente por corrigir esse efeito sem abandonar a leveza.
Tons como o branco amanteigado, mais quente e suave que o branco tradicional, surge como alternativa para quem quer uma cama clara, elegante e com sensação real de conforto.
Depois de anos de domínio do bege e dos tons acinzentados, a decoração começa a olhar para uma tonalidade que ilumina sem endurecer o ambiente; o fundo levemente quente do branco amanteigado cria uma atmosfera mais convidativa, principalmente em quartos com iluminação suave.
A mudança parece pequena, mas altera o visual da cama inteira. Em colchas e edredons, o tom funciona como uma base neutra moderna, capaz de combinar com diferentes estilos sem deixar o quarto apagado ou sem personalidade.
O branco amanteigado ganhou força porque entrega uma sensação visual mais confortável. Ao contrário do branco frio, ele suaviza o ambiente e ajuda a criar um quarto mais elegante, natural e acolhedor.
A tonalidade também acompanha a busca por espaços com aparência menos rígida. Tecidos texturizados, móveis claros e elementos orgânicos entram bem nessa composição, reforçando uma decoração sofisticada sem exagero.
Para o tom funcionar melhor, a roupa de cama precisa conversar com luz, textura e acessórios. Colchas e edredons em branco amanteigado ganham mais presença quando aparecem em uma composição bem construída.
Alguns detalhes ajudam a valorizar a tendência:
Adeus, pano de chão: faxina e limpeza da casa mais prática
Uma das vantagens do branco amanteigado está na facilidade de combinação. A cor conversa bem com tons terrosos, verdes suaves e materiais naturais, criando quartos modernos sem exigir uma paleta complicada.
Entre as combinações que mais funcionam:
O quarto tende a parecer mais sofisticado porque o branco amanteigado equilibra leveza e conforto visual. Em vez de criar um ambiente impessoal, a tonalidade transmite cuidado, bem-estar e refinamento.
Quando aparece em colchas, edredons e outras peças de cama, o tom ajuda a transformar a cama no centro visual do quarto. Com tecidos naturais, iluminação suave e móveis claros, o resultado é um ambiente moderno, iluminado e alinhado às tendências de decoração para 2026.