CASA E JARDIM

Adeus, cama estampada: o tom exato que vai deixar colchas e edredons mais elegantes em 2026

Com fundo levemente quente, a tonalidade aparece como aposta para colchas e edredons mais acolhedores em 2026



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:15

O quarto tende a parecer mais sofisticado porque o branco amanteigado equilibra leveza e conforto visual Crédito: Freepik

Um branco mal escolhido pode deixar o quarto com aparência fria, sem vida e até menos acolhedora do que deveria. Por isso, a nova aposta para colchas e edredons em 2026 chama atenção justamente por corrigir esse efeito sem abandonar a leveza.

Tons como o branco amanteigado, mais quente e suave que o branco tradicional, surge como alternativa para quem quer uma cama clara, elegante e com sensação real de conforto.

Depois de anos de domínio do bege e dos tons acinzentados, a decoração começa a olhar para uma tonalidade que ilumina sem endurecer o ambiente; o fundo levemente quente do branco amanteigado cria uma atmosfera mais convidativa, principalmente em quartos com iluminação suave.

A mudança parece pequena, mas altera o visual da cama inteira. Em colchas e edredons, o tom funciona como uma base neutra moderna, capaz de combinar com diferentes estilos sem deixar o quarto apagado ou sem personalidade.

Por que virou tendência

O branco amanteigado ganhou força porque entrega uma sensação visual mais confortável. Ao contrário do branco frio, ele suaviza o ambiente e ajuda a criar um quarto mais elegante, natural e acolhedor.

A tonalidade também acompanha a busca por espaços com aparência menos rígida. Tecidos texturizados, móveis claros e elementos orgânicos entram bem nessa composição, reforçando uma decoração sofisticada sem exagero.

Como usar no quarto

Para o tom funcionar melhor, a roupa de cama precisa conversar com luz, textura e acessórios. Colchas e edredons em branco amanteigado ganham mais presença quando aparecem em uma composição bem construída.

Alguns detalhes ajudam a valorizar a tendência:

Almofadas em linho deixam a cama mais sofisticada;

Mantas em tricô aumentam a sensação de conforto;

Luminárias com luz quente reforçam o efeito acolhedor;

Madeira clara combina com a leveza da tonalidade;

Cortinas leves ampliam a sensação de iluminação natural.

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Quais cores combinam?

Uma das vantagens do branco amanteigado está na facilidade de combinação. A cor conversa bem com tons terrosos, verdes suaves e materiais naturais, criando quartos modernos sem exigir uma paleta complicada.

Entre as combinações que mais funcionam:

Terracota aquece o ambiente;

Verde oliva cria um efeito sofisticado;

Caramelo reforça a sensação acolhedora;

Areia e nude mantêm o quarto leve;

Cinza claro quente preserva a elegância moderna.

Fica mais sofisticado

O quarto tende a parecer mais sofisticado porque o branco amanteigado equilibra leveza e conforto visual. Em vez de criar um ambiente impessoal, a tonalidade transmite cuidado, bem-estar e refinamento.