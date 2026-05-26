NOVELA

Ator de Avenida Brasil largou a TV, se conectou com as raízes e trabalha em restaurante judeu

Ronny Krwiat foi filho de Cadinho em novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo

Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 16:00

Ator de Avenida Brasil Crédito: Reprodução | Instagram

Um dos clássicos da teledramaturgia brasileira voltou a ser reprisado, a novela Avenida Brasil (2012) e resgatou vários personagens na memória do público, entre eles Tomás, vivido pelo ator Ronny Kriwat. Na trama, está no núcleo do triângulo amoroso de Cadinho (Alexandre Borges) e sua esposa. Tomás é filho de Cadinho com Noêmia (Nathalia Dill).

Na época da trama, Ronny Kriwat era um promissor galã da Globo, mas preferiu se afastar da TV. Hoje, ele administra um restaurante em São Paulo.

Ronny Krwiat 1 de 12

Após as novelas, retornou para São Paulo, onde cresceu, e se dedicou a outra atividade. "Realmente parei e abri um restaurante kosher. Voltei para a minha cidade, para o meu Estado e para a minha família, mas atuar foi muito importante. Tinha que ter passado por esse momento. Sempre fui uma pessoa muito tímida", disse em entrevista ao jornal O Globo.

O ex-ator explicou que a ideia surgiu a partir do irmão e da irmã que são judeus ortodoxos. “[Eles] tiveram a ideia de abrir um restaurante kosher, voltado para o público judeu, em Higienópolis, onde é praticamente o coração da comunidade judaica em São Paulo. Graças a Deus, está dando muito certo".

"Ser ator mudou muito a minha forma de ver o mundo e o desenvolvimento da minha vida, mas foi importante para dar uma parada nessa carreira. Não me arrependo de nada", explicou ainda.

O ator estreou na Globo em 2009, na novela Cama de Gato. Na sequência, fez Malhação (2010) e emplacou Avenida Brasil logo e seguida, hoje atual reprise no Vale a Pena Ver de Novo.