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'Vagas Abertas': o checklist para atualizar o LinkedIn no domingo e ser contratado na segunda

Pequenas mudanças no perfil podem melhorar a visibilidade antes mesmo do início da semana de recrutamento

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:30

Domingo virou o momento ideal para atualizar o perfil antes da segunda-feira, quando muitas vagas começam a ser analisadas
Domingo virou o momento ideal para atualizar o perfil antes da segunda-feira, quando muitas vagas começam a ser analisadas Crédito: (Foto: Pexels)

Domingo à noite costuma ser aquele momento de preparar a semana. Para muita gente, isso significa organizar agenda, separar roupas ou revisar tarefas. Mas há quem aproveite essas horas também para dar atenção a outro detalhe importante: o perfil no LinkedIn.

Isso porque a segunda-feira costuma ser um dos dias em que recrutadores mais publicam vagas e buscam candidatos na plataforma. Com o início da semana de trabalho, muitas empresas atualizam processos seletivos e começam a analisar perfis com mais atenção.

Checklist para atualizar o LinkedIn

LinkedIn utiliza palavras-chave para mostrar perfis aos recrutadores; veja mais dicas a seguir (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) por
Isso significa que o seu perfil funciona como um currículo otimizado para pesquisa por Reprodução
Adicionar termos que descrevam suas habilidades, área de atuação e ferramentas que você utiliza pode fazer diferença por Pexels
Perfis com foto costumam transmitir mais confiança e profissionalismo (Imagem: fizkes | Shutterstock) por Imagem: fizkes | Shutterstock
Recurso “Open to Work” pode aumentar as chances de ser encontrado por recrutadores (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por
Ao ativar essa função, o usuário pode indicar que está aberto a novas oportunidades e até especificar áreas de interesse (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) por
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LinkedIn utiliza palavras-chave para mostrar perfis aos recrutadores; veja mais dicas a seguir (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) por

Por isso, algumas mudanças simples no perfil podem aumentar bastante as chances de aparecer nas buscas e chamar a atenção de quem está recrutando.

A boa notícia é que não é preciso refazer todo o perfil. Três ajustes rápidos já ajudam a melhorar a visibilidade.

Palavras-chave: o SEO do seu currículo

Assim como acontece em mecanismos de busca, como o Google, o LinkedIn também utiliza palavras-chave para mostrar perfis aos recrutadores. Isso significa que o seu perfil funciona como um currículo otimizado para pesquisa.

Adicionar termos que descrevam suas habilidades, área de atuação e ferramentas que você utiliza pode fazer diferença. Por exemplo, profissionais de comunicação podem incluir palavras como “produção de conteúdo”, “redação”, “SEO” ou “social media”.

Quanto mais alinhadas essas palavras estiverem com a vaga desejada, maiores são as chances de aparecer nas buscas.

A foto e o banner

A imagem do perfil também tem um papel importante. Perfis com foto costumam transmitir mais confiança e profissionalismo. O ideal é escolher uma foto clara, com boa iluminação e aparência profissional.

Outro detalhe que muitas pessoas esquecem é o banner. A imagem de capa pode reforçar sua área de atuação, mostrar um projeto ou simplesmente trazer um visual mais organizado ao perfil. Pequenas mudanças visuais ajudam a tornar o perfil mais atrativo à primeira vista.

O botão “Open to Work”

Por fim, o recurso “Open to Work” pode aumentar as chances de ser encontrado por recrutadores. Ao ativar essa função, o usuário pode indicar que está aberto a novas oportunidades e até especificar áreas de interesse.

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Essa sinalização facilita a identificação por parte de quem está procurando candidatos. E, combinada com um perfil atualizado, pode ajudar a colocar seu nome entre os primeiros resultados de busca logo no começo da semana.

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