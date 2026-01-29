EMPREGOS E SOLUÇÕES

Doze mulheres para acompanhar no LinkedIn em 2026

De especialistas em networking a fundos de investimentos, essas executivas compartilham e inspiram em suas áreas de atuação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:54

De acordo com uma pesquisa de 2025 feita pela Opinion Box, em parceria com o newscast de marketing M15, o LinkedIn segue sendo uma das principais redes sociais usadas no Brasil. Segundo o levantamento, 31% dos entrevistados utilizam a plataforma pelo menos uma vez por semana, e 22% uma vez ao dia. Ainda de acordo com o estudo, 67% dos usuários acompanham conteúdos de executivos da sua área de atuação por meio da rede.

Pensando nisso, separamos 12 mulheres ativas na plataforma que podem ajudar e inspirar pessoas, marcas e negócios em 2026:

1. Tatiana Pimenta, cofundadora e CEO da Vittude

Tatiana Pimenta é cofundadora e CEO da Vittude, empresa referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas. Engenheira civil de formação, com MBA Executivo pelo Insper e especialização em Empreendedorismo Social pelo Insead, escola francesa de negócios, Tatiana é empreendedora, palestrante, TEDx Speaker e produtora de conteúdo sobre saúde mental e bem-estar.

Foi reconhecida em 2023 como LinkedIn Top Voice, e em 2024 como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg. Além disso, já captou mais de R$40 milhões para democratizar o acesso à saúde mental, estando entre as quatro mulheres que mais levantaram dinheiro em rodadas de investimentos no Brasil. No LinkedIn, a executiva produz conteúdos relacionados à equilíbrio, saúde mental e bem-estar corporativo.

2. Kelly Michel, fundadora do grupo de investimento Potencia Ventures

Kelly Michel possui cerca de vinte anos de experiência no ramo de venture capital e investimentos de impacto, impulsionando negócios que atendem pessoas de baixa renda em mercados emergentes. Além de fundadora da Potencia Ventures, grupo de investimentos voltados para negócios de impacto social, ela também co-fundou a aceleradora de negócios de impacto no Brasil, Artemisia, e a empresa brasileira de capital de risco de impacto, Vox Capital.

Além do investimento, seu objetivo é apoiar empreendedores e gestores de fundos em áreas como estruturação de rodadas seed, colaboração em equipe e governança - e é exatamente com esses temas que a especialista é comprometida em seu LinkedIn.

3. Marília Rocca, CEO da Funcional

Marilia Rocca é CEO da Funcional, empresa especializada em soluções de saúde integrada, com foco na gestão de benefícios farmacêuticos e em programas de acesso a medicamentos, por meio de tecnologia e análise de dados. Além disso, é membro do Conselho de Administração da Construtora Tenda, especializada em moradias populares, e da Allos, maior administradora de shopping centers da América Latina. Marilia ocupou cargos de liderança em diversos setores, tendo atuado como CEO da Hinode, da Ticket e como VP da TOTVS, além de ter sido sócia-diretora da Mãe Terra, empresa vendida para a Unilever em 2017.

No terceiro setor, foi cofundadora e diretora-geral da Endeavor Brasil e da Fundação Brava. Possui mais de 20 anos de experiência em conselhos de administração de organizações como Santander Brasil, TOTVS, IBMEC, CVC, Inspirali, entre outras. É formada pela EAESP/FGV, possui MBA pela Columbia University, é Henry Crown Fellow desde 2006 e membro do Board of Trustees da Endeavor Brasil. A executiva é LinkedIn Top Voice, onde publica conteúdos voltados para empreendedorismo feminino, programas de conselhos, administração e gestão de pessoas.

4. Helena Prado, Presidente Executiva da Pine

Helena Prado é presidente executiva e sócia-fundadora da Pine, agência de comunicação especializada em PR e conteúdo estratégico para marcas inovadoras. Jornalista de formação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui MBA pela FIA, pós-graduação em Marketing com ênfase em Marketing Intelligence pela USP, mestrado em Data-Driven Marketing pela NOVA IMS (Lisboa) e atualmente cursa doutorado em Mídias Digitais na Universidade Nova de Lisboa.

Com cerca de 20 anos de experiência no mercado, Helena atuou com empresas nacionais e internacionais — de startups a grandes corporações — liderando projetos nas áreas de comunicação, conteúdo e mídias digitais. Foi responsável pela comunicação externa e marca da EY na América do Sul e head de comunicação e employer branding na scale-up Quero Educação. Entusiasta de novas tecnologias, a executiva produz conteúdos no LinkedIn relacionados aos efeitos da inteligência artificial no mercado de comunicação e empreendedorismo feminino.

5. Laís Macedo, fundadora e Presidente do Future Is Now

Laís Macedo é Presidente do Future Is Now (plataforma de networking para lideranças que protagonizam a nova economia), além de especialista em inteligência relacional, networking estratégico e liderança na nova economia. Atua há 15 anos conectando grandes líderes empresariais a redes de influência, impacto e colaboração. É conselheira do CJE (FIESP), mentora do IFTL e embaixadora do Sweet Club.

Formada em Relações Públicas, com pós-graduação em Administração Estratégica, liderou a expansão do LIDE e foi sócia e presidente do LIDE Futuro, em uma jornada de estagiária a CEO. Palestra, escreve e assessora projetos sobre o poder das conexões e o valor estratégico das relações humanas. No LinkedIn, a executiva produz conteúdos relacionados networking, inteligência relacional, inovação colaborativa e nova economia.

6. Michelle Oliveira, cofundadora e COO da Digital Manager Guru

Michelle Oliveira é cofundadora e COO da Digital Manager Guru, plataforma de vendas online que centraliza tudo o que é necessário para uma estratégia digital eficaz. Possui formação em Tecnologia da Informação e trabalhou mais de 10 anos como Analista de Sistemas. Envolvida em projetos de software desde 2004, incluindo sistemas biométricos e identificação civil, passou por grandes empresas como Siemens e Valid. Tornou-se especialista em traduzir as necessidades dos clientes para a linguagem dos desenvolvedores, propondo soluções e aprimorando os processos das empresas.

Em 2012, entrou no mundo do empreendedorismo com a irmã através da produção de chocolates artesanais para festas infantis, e em 2017 com o marido à frente da Digital Manager Guru, empresa que cria um ecossistema completo para turbinar vendas online, movimentando mais de R$3 bilhões por ano e com atuação no Brasil, Europa e Estados Unidos. No LinkedIn, compartilha reflexões sobre liderança operacional, eficiência e crescimento sustentável em negócios digitais.

7. Bárbara Vallim, fundadora e CEO da Hera.Build

Com mais de 16 anos de experiência em tecnologia, Bárbara Vallim, CEO e Cofundadora da Hera.Build construiu uma trajetória que combina visão estratégica e domínio técnico de ponta a ponta. Liderou times de engenharia e inovação em grandes empresas nas áreas de go-to-market e pesquisa e desenvolvimento, com entregas para marcas como Microsoft, Nike, Nubank e Mercado Livre. Também esteve à frente de equipes globais de engenharia na Twilio e na Easy Taxi, unindo sua experiência em produto, tecnologia e negócios para transformar ideias em soluções escaláveis e de impacto. Em 2025, foi reconhecida pelo Women To Watch, do Meio e Mensagem, como uma das mulheres de destaque à frente de IA no Brasil.

8. Tatyane Luncah, CEO da Ebem, Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino

Tatyane Luncah é empresária há mais de 24 anos e fundadora da EBEM – Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, startup que impulsiona o crescimento de mulheres empresárias por meio de uma metodologia exclusiva focada em inovação, oferecendo programas de aceleração que potencializam resultados, desenvolvem competências de gestão e conectam líderes ao sucesso. Com formações executivas em instituições como Stanford, Ohio University e Harvard, Tatyane é referência no empreendedorismo feminino e já impactou milhares de mulheres no Brasil e no exterior com suas palestras, atuando com foco em liderança, alta performance, produtividade, inovação e desenvolvimento de negócios.

Hoje, lidera uma comunidade de mulheres que buscam crescimento, lucro e realização pessoal e profissional, além de compartilhar em seus canais — como o LinkedIn — e em suas palestras temas essenciais como liderança feminina, protagonismo e empoderamento, inteligência emocional e resiliência, inovação e criatividade em gestão, marketing e marketing digital, gestão de negócios, vendas, produtividade e desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres empreendedoras.

9. Fabiana Ramos, CEO da Pine

Fabiana Ramos é CEO da Pine, agência de comunicação especializada em PR e conteúdo estratégico para marcas inovadoras, e possui 20 anos de experiência em empresas multinacionais. É responsável pela expansão comercial da agência e por posicionar a Pine como referência no mercado, garantindo a melhor experiência para os clientes. Em sua última experiência, atuou por 3 anos na expansão comercial da Swarovski, desenvolvendo uma abordagem internacional de vendas. No LinkedIn, a executiva produz conteúdos relacionados à gestão de alta performance e eficiência operacional, comunicação B2B e construção de reputação.

10. Carolina Almeida Cruz, cofundadora e CEO da C-MORE

Portuguesa e com trajetória internacional em impacto social, tecnologia e ESG, Carolina Almeida Cruz é cofundadora e CEO da C-MORE, empresa que utiliza dados e inteligência artificial para transformar informações de sustentabilidade em decisões estratégicas para empresas, governos e investidores. Desde 2022, lidera a expansão da companhia e, em paralelo, atua como Partner & ESG Expert na Eqwow Ventures. Carolina integra ainda o conselho consultivo da Actif, é embaixadora da theunconnected.org e já foi vice-presidente da Data Science Portuguese Association.

Fundou a organização social SAPANA, reconhecida por projetos de empregabilidade e reinserção destacados no World Economic Forum. Com passagens por iniciativas globais e atuação em políticas de impacto, construiu uma carreira que integra tecnologia, liderança humana e sustentabilidade. No LinkedIn, publica conteúdos sobre ESG, inovação, impacto social, dados para tomada de decisão e futuro das organizações.

11. Marcia Monteiro, Fundadora e CEO do Arquiteto de Bolso

Arquiteta com mais de 25 anos de carreira, Marcia Monteiro é fundadora e CEO do Arquiteto de Bolso, startup que democratiza o acesso à arquitetura e ao design de interiores no Brasil por meio de tecnologia e consultorias rápidas. A empresa já recebeu mais de 17 prêmios e hoje opera com uma metodologia própria que combina inteligência de dados, imagens hiper-realistas e processos acessíveis, tornando-se referência no mercado imobiliário.

Antes de empreender, Marcia atuou em escritórios de alto padrão, mas decidiu criar soluções mais humanas e inclusivas para transformar ambientes e melhorar o bem-estar das pessoas. Também participa de iniciativas como o Instituto Mulheres do Imobiliário, Grupo Mulheres do Brasil, Rede Mulher Empreendedora, Decor Social e Amigos do Bem. No LinkedIn, compartilha conteúdos sobre sua trajetória, empreendedorismo feminino e democratização da arquitetura, além de premiações e eventos que participa.

12. Itali Collini, liderança da Potencia Ventures no Brasil

Formada em economia pela USP e, atualmente, liderança da Potencia Ventures no Brasil, Itali Collini possui 10 anos de mercado financeiro na sua bagagem profissional. Como investidora de Venture Capital na Potencia Ventures, grupo de investimentos voltados para negócios de impacto social, ela seleciona startups com impacto em educação e empregabilidade para receber aportes principalmente em rodadas Semente (Seed) e Série A (Series A).

Como investidora anjo, Itali seleciona startups fundadas por mulheres, negros, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência que construam soluções para mercados promissores e usuários sub atendidos. E, por fim, como mentora e educadora, Itali ajuda empreendedores a entender como e quando captar investimento nos estágios iniciais, além dos tipos de recurso compatíveis com cada negócio. No LinkedIn, publica conteúdos relacionados com investimentos de impacto, startups, diversidade, inclusão e Venture Capital.