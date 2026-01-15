Acesse sua conta
Enem 2025: Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira (16)

Resultados poderão ser consultados na Página do Participante

  A
  Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:19

Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Versão em áudio
Confira o cronograma do Enem Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) confirmou que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 serão divulgados nesta sexta-feira (16). As notas individuais poderão ser consultadas na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos poderão conferir a nota da redação e a pontuação em cada área de conhecimento avaliada (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e ciências da natureza).

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

A partir da nota obtida, os estudantes podem se inscrever para vagas em universidades públicas ou bolsas de estudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para os três processos seletivos ocorrem em períodos distintos, sendo um seguido do outro, nesta ordem cronológica: Sisu, Prouni e Fies.

Confira as datas:

Sisu: inscrições entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pelo site;  

Prouni: inscrições de 26 a 29 de janeiro, exclusivamente pelo site;

Fies: período de inscrições será divulgado posteriormente.

Treineiros

Para os chamados treineiros – candidatos que fizeram a prova, mas ainda não concluíram o ensino médio – o boletim individual do Enem 2025 será publicado posteriormente.

