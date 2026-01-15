Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moraes determina transferência de Bolsonaro para Papuda

Ex-presidente deve ficar em uma sala de Estado Maior

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:01

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta quinta-feira (15), a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como “Papudinha”, por estar localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Bolsonaro está preso em Brasília

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro ao lado do filho mais velho, Flávio por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
1 de 5
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles

Segundo informações da revista Veja, Bolsonaro deve ficar em uma sala de Estado Maior. A determinação do STF definiu que a transferência seja realizada de forma imediata. Conforme documento acessado pela GloboNews, a medida garante assistência médica em tempo integral ao ex-presidente, além de autorizar sessões de fisioterapia em dias predeterminados. Bolsonaro poderá ser deslocado para atendimentos de urgência, desde que comunicado com 24 horas de antecedência.

Ele também terá direito a alimentação especial diária, visitas semanais da esposa e dos filhos, em dias definidos, e poderá realizar leituras e resenhas como forma de redução da pena. Moraes autorizou ainda a assistência religiosa do bispo Rodovalho e do pastor Thiago Manzoni, e permitiu que Bolsonaro possa realizar exercícios e tomar banho de sol a qualquer momento do dia.

O pedido da família para a concessão de uma smart TV, no entanto, foi negado pelo STF.

O ex-presidente está preso desde 22 de novembro do ano passado, após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes. A defesa tenta a conversão da pena em prisão domiciliar, pedido que já foi negado anteriormente pelo Supremo.

Mais recentes

Imagem - Enem 2025: Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira (16)

Enem 2025: Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira (16)
Imagem - Dois bebês são intoxicados por fórmulas infantis da Nestlé

Dois bebês são intoxicados por fórmulas infantis da Nestlé
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2960, desta quinta-feira (15)

Resultado da Mega-Sena 2960, desta quinta-feira (15)

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
02

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa

Imagem - Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda
03

Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de janeiro): avanços no amor e mais segurança nas decisões
04

Cor e número da sorte de hoje (15 de janeiro): avanços no amor e mais segurança nas decisões