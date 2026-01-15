CONDENADO

Moraes determina transferência de Bolsonaro para Papuda

Ex-presidente deve ficar em uma sala de Estado Maior

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:01

Jair Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta quinta-feira (15), a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como “Papudinha”, por estar localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Segundo informações da revista Veja, Bolsonaro deve ficar em uma sala de Estado Maior. A determinação do STF definiu que a transferência seja realizada de forma imediata. Conforme documento acessado pela GloboNews, a medida garante assistência médica em tempo integral ao ex-presidente, além de autorizar sessões de fisioterapia em dias predeterminados. Bolsonaro poderá ser deslocado para atendimentos de urgência, desde que comunicado com 24 horas de antecedência.

Ele também terá direito a alimentação especial diária, visitas semanais da esposa e dos filhos, em dias definidos, e poderá realizar leituras e resenhas como forma de redução da pena. Moraes autorizou ainda a assistência religiosa do bispo Rodovalho e do pastor Thiago Manzoni, e permitiu que Bolsonaro possa realizar exercícios e tomar banho de sol a qualquer momento do dia.

O pedido da família para a concessão de uma smart TV, no entanto, foi negado pelo STF.