Dois bebês são intoxicados por fórmulas infantis da Nestlé

Lote dos produtos tinham sido alvo de alerta da Anvisa no início do mês

Nauan Sacramento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:11

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou a contaminação de dois bebês após o consumo das fórmulas infantis da Nestlé. Segundo o órgão, as crianças ingeriram produtos pertencentes aos lotes identificados com risco de contaminação pela empresa e notificados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que emitiu alerta no último dia 7.

Foi detalhado pela secretaria que os bebês contaminados têm cerca de um ano. Ambos apresentaram quadros de vômitos persistentes e diarreia após a ingestão das fórmulas.

Com a identificação dos lotes irregulares, as famílias interromperam o uso dos produtos. Segundo informações da pasta, os pacientes apresentam evolução clínica positiva e seguem em recuperação.

A diretora da Vigilância Sanitária, Márcia Olivé, esclareceu que as crianças consumiram fórmulas adquiridas antes do início do recolhimento oficial. Ela reforçou o alerta para que pais e responsáveis confiram rigorosamente os códigos dos produtos estocados em casa.

O orgão confirmou que todas as drogarias, unidades de saúde e pontos de venda no Distrito Federal já foram oficialmente notificados sobre a proibição e os riscos associados ao produto.

Relembre o caso

Durante testes rotineiros de controle de qualidade, a fabricante detectou a suspeita de contaminação por Cereulida em um dos insumos utilizados na composição de suas fórmulas. A substância é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus, micro-organismo associado a quadros de intoxicação alimentar e distúrbios gastrointestinais.

“É importante destacar que os lotes proibidos estão condenados, não devem ser utilizados pelo risco de contaminação”, alertou a agência.

A fiscalização dos pontos de venda está a cargo das autoridades sanitárias nos âmbitos municipal e estadual. Paralelamente, a investigação de possíveis quadros de intoxicação e o monitoramento clínico dos pacientes afetados são executados pelas vigilâncias locais em conjunto com os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).