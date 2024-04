OPORTUNIDADE

Co.liga e Nestlé lançam cursos de gastronomia para jovens de todo o Brasil

Uma parceria entre a Co.liga, escola digital de cursos gratuitos no campo da economia criativa, e a Nestlé resultou no lançamento de cursos de gastronomia voltados para jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica de todo o Brasil, com aulas em um ambiente 100% digital. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (15).