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'Jamais tive intenção de machucar', diz dono de pizzaria investigada após morte e intoxicação de mais de 100 pessoas

Polícia Civil abriu um inquérito para apurar responsabilidades

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:05

Caso aconteceu no Sertão da Paraíba
Caso aconteceu no Sertão da Paraíba Crédito: Reprodução

O dono da pizzaria investigada após a morte de uma mulher por intoxicação alimentar e o atendimento médico de mais de 100 pessoas fez um pronunciamento sobre o caso. Em vídeo, Marcos Antônio afirmou que “não sabe o que aconteceu” e que “não teve intenção de machucar ninguém”.

“Quero salientar também que jamais tive a intenção de machucar ou prejudicar qualquer pessoa. Sou jovem, tenho 24 anos, e meu comércio é minha vida. Jamais iria me sabotar ou prejudicar, porque tudo o que conquistei foram seis anos de muita luta, renúncia e dificuldade. Minha última intenção seria prejudicar justamente os clientes que garantem meu sustento, que me dão o pão”, disse.

Mulher morreu e 100 pessoas passaram mal após comer em pizzaria

Mulher morreu e 100 pessoas passaram mal após comer em pizzaria por Reprodução
Mulher morreu e 100 pessoas passaram mal após comer em pizzaria por Reprodução
Mulher morreu e 100 pessoas passaram mal após comer em pizzaria por Reprodução
Mulher morreu e 100 pessoas passaram mal após comer em pizzaria por Reprodução
Mulher morreu e 100 pessoas passaram mal após comer em pizzaria por Reprodução
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Mulher morreu e 100 pessoas passaram mal após comer em pizzaria por Reprodução

O vídeo foi enviado ao g1 pela advogada do dono do estabelecimento, Raquel Dantas. Ele afirmou que lamenta a morte da mulher de 44 anos, identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, e que está colaborando com as investigações.

“Estou colaborando com a Vigilância Sanitária, fornecendo amostras, e também com a Polícia Civil, que solicitou materiais. Estamos enviando tudo. Também estou colaborando com a prefeitura. Preciso da verdade para me sentir em paz”, ressaltou.

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O caso

Uma mulher morreu com suspeita de intoxicação alimentar na manhã de terça-feira (17), em Pombal, no Sertão da Paraíba. A informação foi confirmada pelo Hospital Regional do município, onde ela estava internada desde segunda-feira (16).

A vítima foi identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos. Ela é uma das 114 pessoas que procuraram atendimento médico na cidade após apresentarem sintomas de intoxicação alimentar depois de consumirem pizza em um estabelecimento local.

A mulher deu entrada na unidade na segunda-feira com diarreia, vômitos e dor abdominal — sintomas associados à ingestão de alimentos, segundo informou o Hospital Regional de Pombal ao g1 Paraíba, por meio de nota.

A unidade informou que a paciente apresentou rápida evolução clínica, sendo prontamente assistida pela equipe médica e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já em estado gravíssimo, com sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave. A morte foi confirmada por volta das 8h59.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar eventuais responsabilidades. A Vigilância Sanitária Municipal interditou o estabelecimento, e a Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba (Agevisa) realizou uma inspeção no local, onde encontrou problemas como pragas, insetos e alimentos mal acondicionados.

Tags:

Intoxicação Paraíba Pizzaria

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