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Adolescente de 17 anos morre após explosão de micro-ondas em restaurante

Caso aconteceu em Guatapará, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:26

Ana Beatriz Amancio Bibo
Ana Beatriz Amancio Bibo Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos, identificada como Ana Beatriz Amancio Bibo, morreu após um micro-ondas explodir em um restaurante de Guatapará, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. O caso aconteceu no sábado (14).

De acordo com informações do g1, a explosão ocorreu em um estabelecimento na Avenida dos Jacarandás.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de a explosão ter ocorrido em um rechaud, utensílio de mesa, geralmente de inox ou prata, usado para manter alimentos aquecidos durante buffets e eventos.

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Ana Beatriz, que era jovem aprendiz e atuava como ajudante de cozinha no restaurante, foi socorrida com queimaduras pelo corpo e encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A mulher do dono do estabelecimento, Hellen Caroline Duarte da Silva, ficou ferida, foi levada ao hospital e já recebeu alta.

Tags:

Brasil Adolescente são Paulo Restaurante

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