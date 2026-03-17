Adolescente de 17 anos morre após explosão de micro-ondas em restaurante

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Millena Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 11:26
Uma adolescente de 17 anos, identificada como Ana Beatriz Amancio Bibo, morreu após um micro-ondas explodir em um restaurante de Guatapará, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. O caso aconteceu no sábado (14).
De acordo com informações do g1, a explosão ocorreu em um estabelecimento na Avenida dos Jacarandás.
A Polícia Civil investiga a possibilidade de a explosão ter ocorrido em um rechaud, utensílio de mesa, geralmente de inox ou prata, usado para manter alimentos aquecidos durante buffets e eventos.
Ana Beatriz, que era jovem aprendiz e atuava como ajudante de cozinha no restaurante, foi socorrida com queimaduras pelo corpo e encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.
A mulher do dono do estabelecimento, Hellen Caroline Duarte da Silva, ficou ferida, foi levada ao hospital e já recebeu alta.