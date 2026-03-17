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PMs são afastados após morte de médica em perseguição policial

Corporação instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dos agentes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:11

Médica Andrea Marins Dias
Médica Andrea Marins Dias Crédito: Reprodução

Os policiais militares envolvidos na ação que terminou com a morte da médica Andrea Marins Dias, 61 anos, no Rio de Janeiro, foram afastados. A decisão ocorre após a PM do Rio instaurar um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dos agentes.

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial por Reprodução
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Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução

O caso

A médica Andrea Marins Dias, 61 anos, morreu após ser baleada em uma troca de tiros durante uma perseguição de uma viatura da Polícia Militar contra criminosos em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na noite de domingo (15).

O caso aconteceu na rua Palatinado, quando PMs do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Rocha Miranda) perseguiam criminosos suspeitos de praticar assaltos na região, após denúncia de que bandidos usando um Corolla Cross estavam praticando roubos na região. As informações são do G1 RJ.

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A corporação informou que recebeu uma denúncia de que bandidos estariam utilizando um veículo branco para cometer os roubos. Nas esquinas entre as ruas Cupertino e Araruna, os policiais viram o suposto Corolla suspeito, um Jeep e uma moto. Os três veículos deixaram o local, dando início a uma perseguição.

Segundo a PM, tiros foram disparados contra os policiais, que revidaram. O Corolla circulou por diversas vias até parar na rua Palatinado. Quando os agentes abriram as portas, encontraram Andrea Marins Dias morta no banco do motorista, com uma perfuração causada por um dos disparos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios.

Tags:

rio de Janeiro Pms Médica

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