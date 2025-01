VIOLÊNCIA

Acusado por homicídios de músico e investigador, traficante da Linha Verde é morto pela polícia

Segundo a Polícia Civil, ele era um dos maiores traficantes da região

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 11:19

Músico Renato Santos Evangelista Sobrinho e o investigador policial Luís Alberto Crédito: Reprodução

Um dos principais traficantes de drogas da Linha Verde foi morto pela polícia nesta quarta-feira (29), no Caji, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Ubiraí dos Santos, conhecido como Bira Kanário, tinha mandado de prisão em aberto e era suspeito de envolvimento nos homicídios do músico Renato Santos Evangelista Sobrinho, em 2021, e o do investigador policial Luiz Alberto dos Santos, em 2017.>

Segundo a Polícia Civil, investigadores da 26ª Delegacia (Abrantes) estavam na operação para cumprir o mandado de prisão. Bira foi achado em uma casa do Caji, mas ao ser abordado tentou fugir, foi cercado e atirou contra policiais. Os agentes revidaram, dando início a uma troca de tiros. O suspeito foi baleado. Socorrido ao Hospital Menandro de Faria, ele teve a morte confirmada. >

Bira atuava na localidade do Mutirão, em Abrantes, Camaçari. Com ele e em um local próximo foram apreendidos uma réplica de submetralhadora, um revólver calibre 32, além de drogas como maconha e cocaína. >

Todo o material apreendido foi entregue à autoridade policial para registro do caso. >

Crimes>

Renato Santos Evangelista Sobrinho, mais conhecido como "Renatinho", foi morto por membros e uma facção criminosa em novembro de 2021. Ele desapareceu depois de deixar um show na localidade de Mutirão. Segundo testemunhas, traficantes da região se irritaram por ele ser uma pessoa de Portão, região dominada por outra facção, e estar no local fazendo uma apresentação. No mesmo mês, os bandidos divulgaram o vídeo em que Renatinho aparece com três homens, dois deles armados, e é baleado após perguntar "Vai me matar, é?". As imagens mostram ele correndo e sendo alcançado. Cinco homens foram acusados pelo crime.>