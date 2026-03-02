EMPREGOS E SOLUÇÕES

Cinco passos para organizar os estudos

Concursos: Especialista aponta os erros comuns e destaca editais imperdíveis

Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de março de 2026 às 06:00

Especialistas orientam candidatos a concursos na Bahia a adotarem rotina realista de estudos e foco em editais como TJ-BA, Polícia Civil e PM para transformar motivação em aprovação Crédito: Shutterstock

Com o fim da folia, milhares de candidatos em todo o país entram na fase mais simbólica do calendário: o "ano finalmente começou". No entanto, é justamente neste período de entusiasmo renovado que muitos cometem erros fatais, como montar cronogramas irreais.

Para o professor Marco Antonio Araujo Jr., presidente da Associação de Apoio aos Concursos e Exames (Aconexa), a aprovação nasce de uma rotina profissional e não de promessas de Quarta-feira de Cinzas.

Marco Antonio Araujo Jr. defende que a aprovação em concursos públicos depende de rotina consistente, metas realistas e estudo orientado por edital Crédito: Divulgação

"O candidato não precisa começar perfeito; precisa começar. O perigo está em montar um cronograma bonito demais para funcionar, mas impossível de cumprir na vida real", alerta o especialista.

Na Bahia, o cenário de 2026 é especialmente promissor, com previsões de vagas na Polícia Civil, Polícia Militar e editais já abertos no Tribunal de Justiça (TJ-BA).

Plano Mínimo Viável

Para a retomada não ficar apenas na promessa, o primeiro passo é fugir da armadilha da "segunda-feira perfeita". De acordo com Marco Antonio, o maior erro pós-Carnaval é tentar iniciar com uma carga horária exaustiva e irrealizável.

Em vez disso, ele sugere um "Plano Mínimo Viável", começando com apenas duas ou três horas líquidas diárias e três disciplinas básicas.

"Regularidade vence motivação. É muito melhor construir um hábito sólido do que tentar estudar oito horas por dia e sofrer um burnout em duas semanas", explica o professor.

Essa organização inicial passa, obrigatoriamente, pela definição de um alvo claro. Estudar "para concurso" de forma genérica é um desperdício de energia, pois cada cargo define o perfil de cobrança da banca examinadora. No cenário baiano de 2026, é preciso atenção redobrada ao Cebraspe (TJ-BA) e às tendências da FGV e FCC.

Estas instituições têm priorizado a interpretação de textos e a aplicação prática do Direito, exigindo do candidato uma leitura crítica em vez da mera memorização de leis. Neste processo, a resolução de questões deve ser encarada como método de estudo, e não como uma etapa final após "fechar o edital".

O presidente da Aconexa recomenda que os exercícios façam parte da rotina desde o primeiro dia. Para quem está recuperando o ritmo agora, a dica técnica é focar em revisões ativas do que já foi estudado. Isso fortalece a memória e devolve a confiança ao aluno sem o peso imediato de absorver conteúdos inéditos e complexos.

Projeto profissional

Outro ponto de atenção é o avanço de disciplinas como Tecnologia da Informação e Ciência de Dados em editais de áreas administrativas e fiscais, como o da Sefaz-BA.

Para quem não é da área técnica, o conselho é não entrar em pânico. O foco deve estar nos conceitos fundamentais e na forma como a banca os contextualiza, o que cria familiaridade sem a necessidade de um aprofundamento que, geralmente, não é exigido de quem não é especialista.

Por fim, a aprovação exige que o candidato encare o estudo como um projeto profissional de médio prazo, abandonando a postura de amador ou entusiasta.

Isso inclui manter um ambiente organizado, controle rigoroso de horas e análise constante de métricas de desempenho. "O que diferencia o aprovado de quem fica no 'quase' é o domínio da legislação específica e a capacidade de produzir uma redação técnica e clara", pontua Marco Antonio, reforçando que a constância vale muito mais do que a intensidade momentânea.

OPORTUNIDADES

TJ-BA (Juiz)- 100 vagas (Inscrições em março)- Salário: R$ 31.975,77

PC-BA - 750 vagas (Autorizado)- Salário: R$ 13.000,00

TJ-BA (Cartórios)- 305 vagas (Edital aberto)-- Salário: Variável (Renda do cartório)

PM-BA - Nível Médio (Expectativa 2º sem)- Salário: R$ 4.000,00

SEFAZ-BA Aprox. 200 vagas (Previsto) - Salários elevados (Auditor)

Ações essenciais

Fuja da "segunda perfeita" Comece com duas ou três horas líquidas diárias e três disciplinas básicas

Defina seu alvo A preparação deve ser específica para o cargo pretendido, pois isso define o perfil de cobrança da banca examinadora

Questões são método, não etapa final As questões devem fazer parte da rotina desde o primeiro dia. Foque em revisões ativas e resolução de exercícios

Terror" da TI e Ciência de Dados Foque nos conceitos fundamentais e na forma como a banca os cobra.