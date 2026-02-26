Comissão é formada para concurso estadual com salários a partir de R$ 10 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:09
A comissão responsável pela organização do novo concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), na Bahia, foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (26). Ainda não há data para que as provas sejam realizadas.
A formação da comissão responsável é uma das fases obrigatórias de concursos públicos. Três servidores foram selecionados para compor o grupo, que deve acompanhar as demais etapas do processo.
Os especialistas selecionados no concurso serão lotados na Secretaria da Administração (Saeb) e na Secretaria do Planejamento (Seplan), atuando diretamente na gestão governamental e desempenhando funções estratégicas de planejamento, formulação e implementação de políticas públicas, além de assessoramento de alta complexidade.
O cargo de EPPGG exige formação de nível superior, possui remuneração inicial de cerca de R$ 10 mil e carga horária de 40 horas semanais, de acordo com informações do Governo do Estado. A Saeb solicitou a realização do concurso em virtude da necessidade de suprir vagas em aberto, além de contar com servidores da carreira para desempenhar funções de alta complexidade da gestão governamental.