BAHIA

Comissão é formada para concurso estadual com salários a partir de R$ 10 mil

Serão 50 vagas para cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:09

Veja o que já se sabe sobre o concurso Crédito: Shutterstock

A comissão responsável pela organização do novo concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), na Bahia, foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (26). Ainda não há data para que as provas sejam realizadas.

A formação da comissão responsável é uma das fases obrigatórias de concursos públicos. Três servidores foram selecionados para compor o grupo, que deve acompanhar as demais etapas do processo.

Os especialistas selecionados no concurso serão lotados na Secretaria da Administração (Saeb) e na Secretaria do Planejamento (Seplan), atuando diretamente na gestão governamental e desempenhando funções estratégicas de planejamento, formulação e implementação de políticas públicas, além de assessoramento de alta complexidade.