Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Comissão é formada para concurso estadual com salários a partir de R$ 10 mil

Serão 50 vagas para cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:09

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Veja o que já se sabe sobre o concurso Crédito: Shutterstock

A comissão responsável pela organização do novo concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), na Bahia, foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (26). Ainda não há data para que as provas sejam realizadas. 

A formação da comissão responsável é uma das fases obrigatórias de concursos públicos. Três servidores foram selecionados para compor o grupo, que deve acompanhar as demais etapas do processo. 

Leia mais

Imagem - Inscrições para concurso de diplomata com salário inicial de R$ 22,5 mil encerram hoje (25)

Inscrições para concurso de diplomata com salário inicial de R$ 22,5 mil encerram hoje (25)

Imagem - Concurso do IBGE: saiba como consultar locais de prova

Concurso do IBGE: saiba como consultar locais de prova

Imagem - Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil

Os especialistas selecionados no concurso serão lotados na Secretaria da Administração (Saeb) e na Secretaria do Planejamento (Seplan), atuando diretamente na gestão governamental e desempenhando funções estratégicas de planejamento, formulação e implementação de políticas públicas, além de assessoramento de alta complexidade. 

O cargo de EPPGG exige formação de nível superior, possui remuneração inicial de cerca de R$ 10 mil e carga horária de 40 horas semanais, de acordo com informações do Governo do Estado. A Saeb solicitou a realização do concurso em virtude da necessidade de suprir vagas em aberto, além de contar com servidores da carreira para desempenhar funções de alta complexidade da gestão governamental.

Mais recentes

Imagem - Marinha lança edital com mais de 1,6 mil vagas para fuzileiro naval; remuneração inicial é de R$ 2.505

Marinha lança edital com mais de 1,6 mil vagas para fuzileiro naval; remuneração inicial é de R$ 2.505
Imagem - Regras da Previdência ficam mais duras em 2026 e afetam quem está perto de se aposentar

Regras da Previdência ficam mais duras em 2026 e afetam quem está perto de se aposentar
Imagem - Quais doenças dão direito à isenção de Imposto de Renda?

Quais doenças dão direito à isenção de Imposto de Renda?

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio
02

Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Imagem - BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana
03

BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos
04

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos