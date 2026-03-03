Três irmãos são presos por assassinato de homem em emboscada no extremo Sul da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 3 de março de 2026 às 20:13
Três irmãos são investigados pelo assassinato de Márcio de Paiva Silva. Os suspeitos, que têm 27, 31 e 35 anos, foram localizados no bairro Agrovila, em Porto Seguro, região Sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (3). O crime aconteceu no dia 18 de janeiro, em uma área rural de Santa Cruz Cabrália, que ficam na mesma região.
De acordo com a Polícia Civil, Márcio foi atingido por diversos disparos após ser surpreendido por homens que usavam capuzes. O ataque ocorreu enquanto a vítima estava com sua companheira, que presenciou o ocorrido. A linha de investigação aponta que os agressores planejaram uma emboscada, dificultando qualquer possibilidade de reação da vítima.
A polícia chegou aos nomes dos três homens após depoimentos e evidências materiais compatíveis com as perícias realizadas no local do crime. Durante a abordagem nesta manhã, um dos investigados tentou evitar a prisão se escondendo em uma área anexa à sua casa e forneceu um nome fictício aos policiais, mas acabou identificado.
A operação reuniu equipes das delegacias de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. Após a prisão, os três homens passaram por exames médicos de rotina e foram encaminhados para a custódia, onde permanecem à disposição do Judiciário.