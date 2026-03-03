Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três irmãos são presos por assassinato de homem em emboscada no extremo Sul da Bahia

Crime ocorreu em janeiro, na zona rural de Santa Cruz Cabrália, diante da companheira da vítima

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:13

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Três irmãos são investigados pelo assassinato de Márcio de Paiva Silva. Os suspeitos, que têm 27, 31 e 35 anos, foram localizados no bairro Agrovila, em Porto Seguro, região Sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (3). O crime aconteceu no dia 18 de janeiro, em uma área rural de Santa Cruz Cabrália, que ficam na mesma região.

De acordo com a Polícia Civil, Márcio foi atingido por diversos disparos após ser surpreendido por homens que usavam capuzes. O ataque ocorreu enquanto a vítima estava com sua companheira, que presenciou o ocorrido. A linha de investigação aponta que os agressores planejaram uma emboscada, dificultando qualquer possibilidade de reação da vítima.

A polícia chegou aos nomes dos três homens após depoimentos e evidências materiais compatíveis com as perícias realizadas no local do crime. Durante a abordagem nesta manhã, um dos investigados tentou evitar a prisão se escondendo em uma área anexa à sua casa e forneceu um nome fictício aos policiais, mas acabou identificado.

A operação reuniu equipes das delegacias de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro. Após a prisão, os três homens passaram por exames médicos de rotina e foram encaminhados para a custódia, onde permanecem à disposição do Judiciário.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jovem preso por estupro coletivo contra adolescente foi rejeitado por vítima antes do crime

Mulher é baleada no velório da própria mãe e câmeras registram crime; veja vídeo

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Desembargador afastado por crimes sexuais vai seguir recebendo R$ 41 mil por mês

Foragida desde 2025, ‘Princesinha do Crime’ volta a ser presa em São Paulo

Tags:

Crime Morte Execução

Mais recentes

Imagem - TSE suspende cassação e devolve mandatos a três vereadores de Lauro de Freitas

TSE suspende cassação e devolve mandatos a três vereadores de Lauro de Freitas
Imagem - Fonoaudióloga é presa em Jequié, suspeita de agredir criança com hidrocefalia durante terapia

Fonoaudióloga é presa em Jequié, suspeita de agredir criança com hidrocefalia durante terapia
Imagem - Em alerta laranja de chuvas, cidade baiana tem desabamento de casas e 6 famílias desabrigadas

Em alerta laranja de chuvas, cidade baiana tem desabamento de casas e 6 famílias desabrigadas

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
02

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)
03

Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
04

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral