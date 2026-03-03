CRIME EM FAMILIA

Três irmãos são presos por assassinato de homem em emboscada no extremo Sul da Bahia

Crime ocorreu em janeiro, na zona rural de Santa Cruz Cabrália, diante da companheira da vítima

Nauan Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:13

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Três irmãos são investigados pelo assassinato de Márcio de Paiva Silva. Os suspeitos, que têm 27, 31 e 35 anos, foram localizados no bairro Agrovila, em Porto Seguro, região Sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (3). O crime aconteceu no dia 18 de janeiro, em uma área rural de Santa Cruz Cabrália, que ficam na mesma região.

De acordo com a Polícia Civil, Márcio foi atingido por diversos disparos após ser surpreendido por homens que usavam capuzes. O ataque ocorreu enquanto a vítima estava com sua companheira, que presenciou o ocorrido. A linha de investigação aponta que os agressores planejaram uma emboscada, dificultando qualquer possibilidade de reação da vítima.

A polícia chegou aos nomes dos três homens após depoimentos e evidências materiais compatíveis com as perícias realizadas no local do crime. Durante a abordagem nesta manhã, um dos investigados tentou evitar a prisão se escondendo em uma área anexa à sua casa e forneceu um nome fictício aos policiais, mas acabou identificado.