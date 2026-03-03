Acesse sua conta
Centro de Referência Paralímpico de Salvador abre inscrições para diversas modalidades

As atividades são realizadas na Unijorge e destinadas a pessoas com deficiência, com idades entre 6 e 19 anos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:56

Centro de Referência Paralímpico de Salvador abre inscrições para diversas modalidades
Centro de Referência Paralímpico de Salvador abre inscrições para diversas modalidades Crédito: Divulgação

O Centro de Referência Paralímpico de Salvador, parceria entre o Centro Paralímpico Brasileiro e a Unijorge, está com vagas gratuitas para o treinamento de jovens atletas de 6 a 19 anos, em diferentes modalidades paralímpicas. As atividades incluem atletismo, bocha paralímpica, taekwondo, tiro com arco, remo, halterofilismo, rugby em cadeira de rodas, badminton e tênis de mesa.

Os treinamentos são voltados para pessoas com deficiência visual, deficiência física, paralisia cerebral, nanismo, síndrome de Down e deficiência intelectual (CID-10 F70 a F79). As aulas são realizadas no Centro Esportivo Unijorge, no Campus Paralela.

As inscrições devem ser realizadas por e-mail centroparalimpicobahia@gmail.com. Mais informações também estão disponíveis pelo Whatsapp (71)98513-3501 e pela página do Instagram @crparalímpico.bahia.

Segundo o supervisor do Centro de Referência Paralímpico de Salvador, Wilson Brito Filho, este ano, o espaço irá ampliar suas ações por meio de colaborações com a Federação Baiana de Tiro com Arco, com o diretor técnico Paulo Merlino, e com a Federação Baiana de Atletismo, presidida por Herbert Silva.

Serão realizados cursos de instrutor de tiro com arco e capacitações em montagem, regulagem e manutenção de equipamentos, direcionados a estudantes e profissionais de Educação Física e serão promovidos eventos voltados ao público PCD.

“Buscamos estreitar relações com importantes entidades que atuam no paradesporto no estado e destacamos o papel estratégico da SUDESB, com o apoio de Adelmare Júnior, coordenador do Núcleo do Paradesporto, na mediação e no diálogo que visam unificar e fortalecer as ações do esporte na Bahia”, afirma Wilson.

