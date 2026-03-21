CORPO EM MOVIMENTO

Yoga ajuda a melhorar o desempenho em outros esportes? Entenda

Grande parte das modalidades esportivas exige articulações funcionais e amplitude de movimento adequada

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:42

O yoga proporciona benefícios tanto para o corpo quanto para a mente ( Crédito: Imagem: maxbelchenko | Shutterstock

A busca por um melhor rendimento físico tem levado atletas e praticantes amadores a incluírem novas práticas na rotina de treinos. Entre elas, o Yoga tem ganhado espaço não apenas como ferramenta de relaxamento, mas como aliado direto da performance esportiva. Para o fundador do Método Kaiut Yoga, Francisco Kaiut, a explicação está na base do movimento. “A prática de Yoga ajuda a melhorar a mobilidade geral, o que, com certeza, facilita o desempenho na prática de esportes”, afirma.

Grande parte das modalidades esportivas exige articulações funcionais e amplitude de movimento adequada. Quando há rigidez ou limitação articular, o corpo compensa, aumentando o risco de lesões e reduzindo a eficiência. “O Yoga trabalha a mobilidade com controle, fortalecendo estruturas profundas e melhorando a qualidade dos movimentos. Quando o corpo se movimenta com mais liberdade e estabilidade, o rendimento melhora naturalmente”.

Posturas de Yoga 1 de 8

Outro benefício está na percepção do próprio corpo. A prática desenvolve atenção aos padrões de movimento, postura e respiração. “Essa consciência pode impactar diretamente esportes como corrida, futebol, natação, musculação e artes marciais, nos quais pequenos ajustes fazem muita diferença no desempenho final no esporte”, destaca Francisco Kaiut.

A combinação entre mobilidade, estabilidade e alinhamento articular também contribui para reduzir sobrecargas repetitivas. “O Yoga não é apenas sobre flexibilidade. Ele organiza o corpo para que ele funcione da melhor forma possível dentro das exigências do esporte”, explica o fundador do Método Kaiut Yoga, referência na melhoria da mobilidade.

A respiração, elemento central na prática, auxilia na resistência física e no controle emocional, especialmente em competições. “Atletas que aprendem a respirar de forma mais eficiente tendem a melhorar recuperação e concentração”. Para Francisco Kaiut, a prática oferece base estrutural para sustentar o desempenho ao longo do tempo.