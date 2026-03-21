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Yoga ajuda a melhorar o desempenho em outros esportes? Entenda

Grande parte das modalidades esportivas exige articulações funcionais e amplitude de movimento adequada

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:42

O yoga proporciona benefícios tanto para o corpo quanto para a mente (Imagem: maxbelchenko | Shutterstock)
O yoga proporciona benefícios tanto para o corpo quanto para a mente ( Crédito: Imagem: maxbelchenko | Shutterstock

A busca por um melhor rendimento físico tem levado atletas e praticantes amadores a incluírem novas práticas na rotina de treinos. Entre elas, o Yoga tem ganhado espaço não apenas como ferramenta de relaxamento, mas como aliado direto da performance esportiva. Para o fundador do Método Kaiut Yoga, Francisco Kaiut, a explicação está na base do movimento. “A prática de Yoga ajuda a melhorar a mobilidade geral, o que, com certeza, facilita o desempenho na prática de esportes”, afirma.

Grande parte das modalidades esportivas exige articulações funcionais e amplitude de movimento adequada. Quando há rigidez ou limitação articular, o corpo compensa, aumentando o risco de lesões e reduzindo a eficiência. “O Yoga trabalha a mobilidade com controle, fortalecendo estruturas profundas e melhorando a qualidade dos movimentos. Quando o corpo se movimenta com mais liberdade e estabilidade, o rendimento melhora naturalmente”.

Posturas de Yoga

[Edicase]A postura “Upavishta Konasana” trabalha a flexibilidade dos quadris (Imagem: Koldunov | Shutterstock) por Imagem: Koldunov | Shutterstock
[Edicase]A postura “Viparita Karani” alivia o estresse e relaxa o corpo (Imagem: zeljkodan | Shutterstock) por Imagem: zeljkodan | Shutterstock
[Edicase]A postura “Sukhasana” melhora a energia sexual (Imagem: fizkes | Shutterstock) por Imagem: fizkes | Shutterstock
Postura borboleta por Shutterstock
[Edicase]Postura do gato e da vaca ajuda a manter a coluna flexível (Imagem: fizkes | Shutterstock) por
[Edicase]A postura de lótus é muito utilizada na meditação (Imagem: 220 Selfmade studio | ShutterStock) por
[Edicase]Postura pernas para cima (Imagem: Jantira Namwong | Shutterstock) por
[Edicase]Postura Baddha Konasana (Imagem: fizkes | Shutterstock) por
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[Edicase]A postura “Upavishta Konasana” trabalha a flexibilidade dos quadris (Imagem: Koldunov | Shutterstock) por Imagem: Koldunov | Shutterstock

Outro benefício está na percepção do próprio corpo. A prática desenvolve atenção aos padrões de movimento, postura e respiração. “Essa consciência pode impactar diretamente esportes como corrida, futebol, natação, musculação e artes marciais, nos quais pequenos ajustes fazem muita diferença no desempenho final no esporte”, destaca Francisco Kaiut.

A combinação entre mobilidade, estabilidade e alinhamento articular também contribui para reduzir sobrecargas repetitivas. “O Yoga não é apenas sobre flexibilidade. Ele organiza o corpo para que ele funcione da melhor forma possível dentro das exigências do esporte”, explica o fundador do Método Kaiut Yoga, referência na melhoria da mobilidade.

A respiração, elemento central na prática, auxilia na resistência física e no controle emocional, especialmente em competições. “Atletas que aprendem a respirar de forma mais eficiente tendem a melhorar recuperação e concentração”. Para Francisco Kaiut, a prática oferece base estrutural para sustentar o desempenho ao longo do tempo.

“O objetivo não é competir com o esporte principal, mas dar suporte para que a pessoa pratique com mais qualidade e longevidade. Com foco em mobilidade, consciência corporal e equilíbrio, o Yoga tem se consolidado como aliado importante para quem busca rendimento sem abrir mão da saúde”.

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