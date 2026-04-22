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Bahia inicia duelo contra o Remo na Copa do Brasil com foco em vantagem na Fonte Nova

Tricolor faz jogo de ida da 5ª fase às 19h, em Salvador, e tenta encaminhar classificação antes da volta em Belém

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:05

Léo Vieira vive bom momento pelo tricolor
Léo Vieira vive bom momento pelo tricolor Crédito: Catarina Brandão/ EC Bahia

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, para dar início a mais um capítulo na Copa do Brasil. Diante do Remo, às 19h, o tricolor faz o jogo de ida da 5ª fase do torneio, em um confronto que ganha contornos estratégicos já nos primeiros 90 minutos. A volta está marcada para o dia 13 de maio, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

A partida chega em um momento de afirmação para o Bahia na temporada. Após a derrota de 2x0 para o Flamengo pelo Brasileirão, o foco se volta completamente para o mata-mata, competição em que cada detalhe pesa mais. Jogando como mandante, o time treinado por Rogério Ceni tenta construir vantagem para administrar o confronto longe de Salvador.

O último duelo entre as equipes ainda está fresco na memória. No dia 22 de março, pela Série A, o Esquadrão foi surpreendido com uma goleada por 4x1, no Mangueirão. Agora, embora o discurso interno evite tratar o duelo como revanche, o contexto naturalmente adiciona um tempero diferente ao confronto.

A tendência é que o Bahia vá a campo com força máxima. A dúvida fica na lateral direita. Acevedo voltou a fazer boa partida no setor e pode ficar com a vaga de Gilberto. Com isso, Caio Alexandre assumiria a função de primeiro volante no meio-campo.

Um dos destaques recentes da equipe, o goleiro Léo Vieira chega embalado por boas atuações e deve ser peça importante novamente. Com apenas quatro jogos pelo clube, já acumulou defesas decisivas e ganhou confiança no elenco azul, vermelho e branco.

“Eu me preparo para corresponder a cada jogo, para que a gente possa conseguir o triunfo e eu possa ser eficiente para a minha equipe. Então eu penso a cada partida, cada jogo para mim é uma oportunidade de mostrar meu trabalho. Farei o meu melhor para que o Bahia possa ter o triunfo no final”, disse o camisa 22.

Cautela

Apesar da lembrança da derrota anterior, o discurso no elenco é de cautela. A ideia é tratar o confronto como uma nova história, sem carregar o peso do resultado passado para dentro de campo. “Fazer o que nós podemos fazer de melhor nessa partida já, para encaminhar um bom resultado, mas também com muita serenidade e muita calma, porque não tem clima de revanche. Cada partida, cada jogo é um jogo, e nós podemos fazer melhor do que no último”, deu o recado.

A postura mais controlada também passa pela característica do torneio. Em mata-mata, a construção do resultado é feita em dois jogos, o que exige inteligência para não se expor além do necessário, especialmente no primeiro duelo.

Dentro de casa, no entanto, a tendência é de um Bahia mais propositivo. A equipe tem apresentado bom desempenho na Arena Fonte Nova e conta com o apoio do torcedor para tentar impor ritmo desde o início e buscar um placar que ofereça margem de segurança.

O Remo do técnico Léo Condé, por sua vez, deve adotar uma postura mais reativa nos 90 minutos, apostando em transições rápidas e na experiência de jogadores do setor ofensivo. A estratégia passa por sair de Salvador com o confronto aberto para decidir diante da sua torcida.

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