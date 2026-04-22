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Especulado no Corinthians, jogador do Bahia 'nunca esteve nos planos' do clube, afirma jornalista

Diretoria alvinegra segue em busca de centroavante

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:54

Willian José celebra com companheiros
Willian José celebra com companheiros Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Corinthians não considera a contratação de Willian José. Apesar de o atacante do Bahia ter sido citado recentemente como possível reforço para o time paulista, o jogador não chegou a entrar na pauta da diretoria alvinegra.

De acordo com o jornalista André Hernan, a ligação entre o atleta e o clube paulista surgiu apenas como especulação e não houve qualquer tipo de movimentação nos bastidores para avaliar a contratação.

Nova camisa tricolor do Bahia

Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação
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Nova camisa tricolor do Bahia por Divulgação

Internamente, o entendimento é que não existiu sondagem, análise técnica ou contato com o estafe do centroavante. O episódio é tratado como mais um rumor típico do período que antecede a janela de transferências.

Mesmo fora dessa possibilidade, o Corinthians segue ativo na procura por um reforço ofensivo. A prioridade é encontrar um jogador capaz de disputar posição com Yuri Alberto e elevar o nível de competitividade do setor. O clube trabalha com um recorte financeiro definido e busca alternativas consideradas viáveis dentro do orçamento atual, evitando negociações complexas ou de alto custo.

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