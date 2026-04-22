Especulado no Corinthians, jogador do Bahia 'nunca esteve nos planos' do clube, afirma jornalista

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Carol Neves
Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:54
O Corinthians não considera a contratação de Willian José. Apesar de o atacante do Bahia ter sido citado recentemente como possível reforço para o time paulista, o jogador não chegou a entrar na pauta da diretoria alvinegra.
De acordo com o jornalista André Hernan, a ligação entre o atleta e o clube paulista surgiu apenas como especulação e não houve qualquer tipo de movimentação nos bastidores para avaliar a contratação.
Nova camisa tricolor do Bahia
Internamente, o entendimento é que não existiu sondagem, análise técnica ou contato com o estafe do centroavante. O episódio é tratado como mais um rumor típico do período que antecede a janela de transferências.
Mesmo fora dessa possibilidade, o Corinthians segue ativo na procura por um reforço ofensivo. A prioridade é encontrar um jogador capaz de disputar posição com Yuri Alberto e elevar o nível de competitividade do setor. O clube trabalha com um recorte financeiro definido e busca alternativas consideradas viáveis dentro do orçamento atual, evitando negociações complexas ou de alto custo.