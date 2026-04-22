FUTEBOL

Especulado no Corinthians, jogador do Bahia 'nunca esteve nos planos' do clube, afirma jornalista

Diretoria alvinegra segue em busca de centroavante

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:54

Willian José celebra com companheiros Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Corinthians não considera a contratação de Willian José. Apesar de o atacante do Bahia ter sido citado recentemente como possível reforço para o time paulista, o jogador não chegou a entrar na pauta da diretoria alvinegra.

De acordo com o jornalista André Hernan, a ligação entre o atleta e o clube paulista surgiu apenas como especulação e não houve qualquer tipo de movimentação nos bastidores para avaliar a contratação.

Nova camisa tricolor do Bahia 1 de 11

Internamente, o entendimento é que não existiu sondagem, análise técnica ou contato com o estafe do centroavante. O episódio é tratado como mais um rumor típico do período que antecede a janela de transferências.