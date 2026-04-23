Neymar e Gabigol ficam fora do jogo contra o Bahia na Fonte Nova

Após duas derrotas seguidas, Rogério Ceni destacou que a hora é de ter um resultado positivo e "estancar a sangria"

  • Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12:26

Gabigol e Neymar
Gabigol e Neymar Crédito: Raul Baretta/ Santos FC.

Sem tempo para lamentar a derrota para o Clube do Remo, o Bahia volta a campo neste sábado (25), às 18h30, na Arena Fonte Nova, contra o Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para o confronto, o Tricolor não terá pela frente o principal nome do adversário: Neymar.

A ausência do camisa 10 foi confirmada pelo técnico Cuca nesta quarta-feira (22) após o empate com o Coritiba Foot Ball Club, pela Copa do Brasil. Segundo ele, o atacante não terá tempo adequado de recuperação física para atuar na partida em Salvador. "Ele (Neymar) não vai jogar".

De acordo com o treinador, a decisão segue o planejamento da comissão técnica. O jogador atuou nas últimas quatro partidas consecutivas e será preservado para chegar em melhores condições ao confronto diante do San Lorenzo de Almagro, na próxima terça, pela Copa Sul-Americana, considerado decisivo.

Além de Neymar, o Santos também terá outra baixa importante. Gabriel Barbosa, o Gabigol, recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumprirá suspensão automática.

Diante do cenário e da necessidade de reação imediata, o técnico Rogério Ceni destacou a importância de um resultado positivo. "Temos que tentar estancar a sangria no sábado. Esse é o ponto principal"

