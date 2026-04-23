FUTEBOL

Enviado de Donald Trump pede que Fifa troque Irã por Itália na Copa do Mundo

Proposta foi apresentada por Paolo Zampolli a Gianni Infantino

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:06

Itália não garantiu vaga na Copa Crédito: Reprodução

Um representante do governo de Donald Trump sugeriu à Fifa a substituição da seleção do Irã pela Itália na próxima Copa do Mundo. A informação foi divulgada pelo jornal Financial Times na quarta-feira (22).

De acordo com a publicação, a proposta foi apresentada pelo enviado especial Paolo Zampolli durante conversa com o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, ele argumentou que os quatro títulos mundiais conquistados pela equipe italiana seriam justificativa suficiente para sua inclusão no torneio.

Melhores camisas de seleções da Copa do Mundo 1 de 10

Ao Financial Times, Zampolli confirmou que levou a sugestão tanto a Trump quanto a Infantino. "Sou italiano e seria um sonho ver a Azzurra em um torneio sediado nos EUA. Com quatro títulos, há currículo suficiente para justificar a inclusão", afirmou.

Procurada, a Fifa não comentou a sugestão, segundo o jornal britânico.

Ainda conforme a reportagem, a iniciativa também estaria ligada a uma tentativa dos Estados Unidos de reaproximação com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Ela e Trump trocaram críticas recentemente após declarações do presidente norte-americano sobre o papa Leão XIV.

A Itália ficou fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva depois de ser eliminada na repescagem europeia pela seleção da Bósnia e Herzegovina.

Já o Irã assegurou vaga no Mundial em março de 2025 por meio das Eliminatórias asiáticas. Apesar de o governo iraniano ter sinalizado inicialmente que a equipe poderia desistir da competição em razão da guerra, a posição foi posteriormente revertida.

No fim de março, em entrevista à Agence France-Presse, Infantino declarou que a seleção iraniana participará do torneio. Na semana passada, ele afirmou ter visitado a equipe na Turquia e reforçou o interesse dos jogadores em disputar a competição.

“Eles devem jogar. O esporte deve ficar fora da política”, disse Infantino. “Claro, não vivemos na Lua, vivemos no planeta Terra, mas, se não houver mais ninguém que acredite em construir pontes e mantê-las, nós fazemos isso.”