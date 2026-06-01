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Vitória fatura milhões com venda de atacante para gigante do futebol italiano

Revelado pelo Rubro-Negro, Alisson Santos será adquirido em definitivo pelo Napoli em negociação de 16 milhões de euros

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:00

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória terá um importante reforço financeiro graças à transferência do atacante Alisson Santos para o Napoli. O clube italiano decidiu exercer a opção de compra do jogador, que pertence ao Sporting, de Portugal, e estava emprestado à equipe da Série A italiana.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, o negócio foi concluído nesta segunda-feira (1º) por 16 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 93 milhões na cotação atual.

Relembre a trajetória de Alisson Santos

Alisson foi formado pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Alisson Santos pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Alisson Santos pelo Naútico por Divulgação/Naútico
Alisson Santos com a camisa do Figueirense na Série C por Patrick Floriani/FFC
Alisson Santos pelo União Leiria, de Portugal por Reprodução/ Twitter
Alisson Santos com a camisa do Sporting por Divulgação/Sporting
Alisson Santos com a camisa do Napoli  por Divulgação/Napoli
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Alisson foi formado pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória

Embora não seja mais dono dos direitos do atleta, o Vitória manteve participação em uma futura negociação e também será beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da FIFA.

Com isso, o Rubro-Negro baiano tem direito a 13% do montante da transferência, sendo 10% referentes aos direitos econômicos preservados pelo clube e outros 3% pela formação do jogador. Ao todo, o Leão deve receber aproximadamente 2,08 milhões de euros, cerca de R$ 12,1 milhões.

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Passagem pelo Vitória e ascensão meteórica

Revelado nas divisões de base do Vitória, Alisson Santos nasceu em Itapetinga, no sudoeste baiano, e fez sua estreia entre os profissionais em 2021. Entre 2021 e 2023, disputou 44 partidas com a camisa rubro-negra e marcou dois gols.

Sem conseguir se firmar como titular, o atacante foi emprestado ao Náutico e, posteriormente, ao Figueirense durante a temporada de 2023, ambos na Série C. A mudança para o futebol europeu aconteceu pouco depois, quando foi cedido ao União de Leiria, da segunda divisão de Portugal.

Foi no clube português que a carreira do jovem ganhou impulso. Com seis gols em 18 partidas, Alisson despertou o interesse do Sporting, que investiu cerca de 2,1 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. O desempenho seguiu chamando atenção e, em janeiro deste ano, ele foi emprestado ao Napoli.

Na Itália, o atacante manteve a evolução. Em 15 jogos disputados pelo clube napolitano, marcou quatro gols e convenceu a diretoria a investir em sua permanência.

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Vitória

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