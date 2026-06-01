SEM A AMARELINHA?

Brasil terá uniforme azul e goleiros de vermelho na Copa do Mundo de 2026; veja as combinações

Seleção estreia contra o Marrocos, no dia 13 de junho

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 20:27

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/Nike

A Fifa divulgou as combinações de uniformes que serão utilizadas pelas seleções durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. No caso do Brasil, a equipe não repetirá o mesmo visual nas três partidas iniciais do torneio e alternará entre os tradicionais uniformes amarelo e azul.

Um dos detalhes que mais chama atenção é a definição dos trajes dos goleiros. Em uma das partidas da primeira fase, os arqueiros da Seleção entrarão em campo com uniforme totalmente vermelho, cor que esteve no centro de debates nos últimos meses após discussões sobre uma possível camisa vermelha para os jogadores de linha.

Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 1 de 15

Na estreia contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, em East Rutherford, nos Estados Unidos, o Brasil atuará com sua combinação mais tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas. Os goleiros usarão uniforme inteiramente preto. O adversário africano vestirá camisa e meias vermelhas, além de calção verde.

Já na segunda rodada, diante do Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia, a Seleção trocará o amarelo pelo azul. Os jogadores de linha utilizarão camisa e calção azuis, com meias pretas. Para os goleiros, a escolha será um uniforme completamente magenta. Os haitianos entrarão em campo vestidos integralmente de branco.