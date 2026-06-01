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Veja quais são os times da Série A com mais chances de rebaixamento

A luta para escapar da zona de rebaixamento já movimenta as calculadoras dos torcedores

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:34

Taça da Série B
Taça da Série B Crédito: Junior Souza / CBF

Com o Campeonato Brasileiro se aproximando da metade de sua disputa, a luta contra o rebaixamento começa a ganhar peso e tomar forma. Após a 18ª rodada, o torneio será interrompido por quase dois meses devido à pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes, com retorno previsto para 22 de julho.

Enquanto os clubes aproveitam o período para corrigir problemas e reforçar seus elencos, torcedores acompanham com atenção as projeções sobre a permanência na Série A. Confira abaixo as chances de cada equipe ser rebaixada para a Série B, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Probabilidade de rebaixamento

Chapecoense - 94,9% por Reprodução
Mirassol - 55,1%% por Reprodução
Remo - 48,4%% por Reprodução
Vasco da Gama - 40% por Reprodução
Grêmio - 17,8% por Reprodução
Santos - 31,7% por Reprodução
Internacional - 18% por Reprodução
Botafogo - 15,2% por Reprodução
Vitória - 13,6% por Reprodução
Cruzeiro - 10,6% por Reprodução
Atlético-MG - 9,6% por Reprodução
São Paulo - 9,2% por Reprodução
Corinthians - 8,3% por Reprodução
Coritiba - 4,9% por Reprodução
Bahia - 4,3% por Reprodução
RB Bragantino - 1,7% por Reprodução
Atlhetico-PR - 0,97% por Reprodução
Fluminense - 0,62% por Reprodução
Flamengo - 0,019% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
1 de 20
Chapecoense - 94,9% por Reprodução

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Campeonato Brasileiro

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