LUTA CONTRA A DEGOLA

Veja quais são os times da Série A com mais chances de rebaixamento

A luta para escapar da zona de rebaixamento já movimenta as calculadoras dos torcedores

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:34

Taça da Série B Crédito: Junior Souza / CBF

Com o Campeonato Brasileiro se aproximando da metade de sua disputa, a luta contra o rebaixamento começa a ganhar peso e tomar forma. Após a 18ª rodada, o torneio será interrompido por quase dois meses devido à pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes, com retorno previsto para 22 de julho.

Enquanto os clubes aproveitam o período para corrigir problemas e reforçar seus elencos, torcedores acompanham com atenção as projeções sobre a permanência na Série A. Confira abaixo as chances de cada equipe ser rebaixada para a Série B, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).