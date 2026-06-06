Vitória x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

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Pedro Carreiro
Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:00
Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste 2026. Após vencer o confronto de ida por 2x1, de virada, no Castelão, o Rubro-Negro baiano joga pelo empate para voltar a conquistar o Nordestão após 16 anos. Já o Tricolor do Pici precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal. Uma vitória cearense por um gol leva a decisão para os pênaltis.
A partida entre Vitória e Fortaleza terá transmissão ao vivo por TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), TMC (YouTube), SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube).
Campanha do Vitória na Copa do Nordeste
O Vitória chega embalado pela importante vitória por 2x1 sobre o Fortaleza no jogo de ida, resultado conquistado de virada no Castelão. A equipe comandada por Jair Ventura está a um empate de conquistar o quinto título da Copa do Nordeste de sua história.
Para a decisão, porém, o treinador terá problemas para escalar o time. Gabriel Baralhas está fora por lesão, enquanto Caíque Gonçalves dificilmente terá condições de atuar. Além deles, seguem no departamento médico Camutanga, Edu, Nathan Mendes, Mateus Silva, Dudu e Pedro Henrique.
O Fortaleza tenta repetir o poder de reação demonstrado na semifinal contra o Sport, quando perdeu o primeiro jogo por 2x1 e conseguiu a classificação ao vencer por 2x0 na Ilha do Retiro.
Para a final no Barradão, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o volante Ronald, suspenso após expulsão na partida de ida. Em compensação, ganha o retorno do atacante argentino Juan Miritello, que cumpriu suspensão automática no primeiro confronto da decisão. Também permanecem como desfalques os lesionados Tomás Cardona, GB e Bruninho.
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Edenílson, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Mucuri, Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando e Juan Miritello. Técnico: Thiago Carpini.