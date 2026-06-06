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Vitória x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:00

O Barradão será o palco da partida
O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste 2026. Após vencer o confronto de ida por 2x1, de virada, no Castelão, o Rubro-Negro baiano joga pelo empate para voltar a conquistar o Nordestão após 16 anos. Já o Tricolor do Pici precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal. Uma vitória cearense por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir Vitória x Fortaleza ao vivo

A partida entre Vitória e Fortaleza terá transmissão ao vivo por TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), TMC (YouTube), SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube).

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 6x2 ABC - Jogo de ida das semifinais por Victor Ferreira/ECV
ABC 3X4 Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Fortaleza 1x2 Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por LEONARDO ALVES/ESTADÃO CONTEÚDO
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Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV

Vitória

O Vitória chega embalado pela importante vitória por 2x1 sobre o Fortaleza no jogo de ida, resultado conquistado de virada no Castelão. A equipe comandada por Jair Ventura está a um empate de conquistar o quinto título da Copa do Nordeste de sua história.

Para a decisão, porém, o treinador terá problemas para escalar o time. Gabriel Baralhas está fora por lesão, enquanto Caíque Gonçalves dificilmente terá condições de atuar. Além deles, seguem no departamento médico Camutanga, Edu, Nathan Mendes, Mateus Silva, Dudu e Pedro Henrique.

Fortaleza

O Fortaleza tenta repetir o poder de reação demonstrado na semifinal contra o Sport, quando perdeu o primeiro jogo por 2x1 e conseguiu a classificação ao vencer por 2x0 na Ilha do Retiro.

Para a final no Barradão, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o volante Ronald, suspenso após expulsão na partida de ida. Em compensação, ganha o retorno do atacante argentino Juan Miritello, que cumpriu suspensão automática no primeiro confronto da decisão. Também permanecem como desfalques os lesionados Tomás Cardona, GB e Bruninho.

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Prováveis escalações de Vitória x Fortaleza

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Edenílson, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Mucuri, Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando e Juan Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Fortaleza
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2026
  • Fase: Final – jogo de volta
  • Data: Sábado, 6 de junho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: TV Aratu (SBT Bahia), TV Jangadeiro (SBT Ceará), TMC (YouTube), SportyNet (YouTube) e Canal do Benja (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
  • Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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Vitória Fortaleza Copa do Nordeste

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