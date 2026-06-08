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Deu rubro-negro! Torcedor do Vitória vence primeira corrida de rua da Bamor

Motorista Lucas Vidal defendeu união proporcionada pelo esporte após vencer

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:21

Lucas Vidal ganhou corrida
Lucas Vidal ganhou corrida Crédito: Reprodução

Um episódio inusitado marcou a primeira corrida de rua organizada pela Bamor, maior torcida organizada do Bahia, realizada na manhã deste domingo (7), na orla de Salvador. O vencedor da prova principal foi justamente um torcedor do Vitória.

O motorista Lucas Vidal completou o percurso de 5 quilômetros em pouco mais de 16 minutos e chegou em primeiro lugar. O momento foi compartilhado pela própria Bamor nas redes sociais, mostrando o corredor cruzando a linha de chegada à frente dos demais participantes.

Nos comentários da publicação, Lucas agradeceu à organização do evento e ressaltou a importância do esporte como ferramenta de integração entre pessoas, independentemente da rivalidade entre clubes.

"Sou o campeão da prova e sou Vitória. Quero parabenizar toda a organização do evento em especial @corridadabamor, muito bom estar com vocês, continuem fazendo eventos assim, isso é muito importante para nós,o esporte une pessoas, parabéns pela excelente organização e desejo participar novamente. Galera massa!”, escreveu.

Jogadores do Vitória que não podem se tranferir para outros times da Série A em 2026

Erick - 16 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Matheuzinho - 16 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Caíque - 15 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Baralhas - 14 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Emmanuel Martínez - 14 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Nathan Mendes - 13 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Ramon - 14 jogos na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo - 13 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Renê - Já jogou por dois clubes diferentes (Portuguesa e Vitória) por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor - Já jogou por dois clubes diferentes (Portuguesa e Vitória) por Victor Ferreira/ECV
1 de 10
Erick - 16 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV

Em uma publicação em seu perfil, o corredor exibiu o troféu conquistado e contou que participou da corrida após receber o convite de um amigo.  "Falar sobre a corrida que participei hoje, recebi convite de um amigo meu para participar da primeira corrida da Bamor, torcida do Bahia, e não poderia rejeitar o convite. Ele queria que eu fosse prestigiar esse evento. Fui participar. E aí fui campeão, só tinha a modalidade 5km", afirmou.

Lucas também mostrou os itens recebidos no kit da prova, como medalha, copo e camisa, que prometeu presentear a um colega cobrador. Em seguida, ele respondeu às críticas e questionamentos que recebeu por ter participado de um evento promovido por uma torcida organizada rival. Para ele, a corrida deve ser encarada como um espaço de convivência e integração.

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"Mas ai recebo várias mensagens e vi alguns comentários na publicação, pô, como pode, você torcedor do Vitória... ou perguntando como deixam torcedor do Vitória participar. Gente, o evento estava aberto para todos. Segundo ponto, a corrida é para todos. A corrida une, ela transforma, ela muda pessoas para melhor. Faz a gente amar mais, cuidar mais", declarou.

Na sequência, Lucas afirmou que o esporte vai além das rivalidades. "Recebi mensagens perguntando como eu tinha coragem de ir na corrida da organizada... Gente, perái, vocês têm certeza que querem vir pro mundo da corrida, do esporte? O esporte vai muito além do que você pensa. Se você pensa em vir pro esporte para crescer nariz, achar que é melhor alguém, você está no lugar errado. Esporte une pessoas, transforma pessoas. Por isso eu estava ali. Eu vou no evento da organizada do Bahia com camisa do Vitória? Não vou. Existe uma camisa que eu utilizo. Levantei meu troféu, beijei minha medalha, fiz com muito carinho, subi no pódio, recebi minha premiação e gostei muito do evento", completou.

A corrida reuniu aproximadamente cinco mil participantes na orla de Salvador, segundo divulgou a Bamor.

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