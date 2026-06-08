FUTEBOL

Ronaldo revela o que aconteceu horas antes da final da Copa de 1998: 'Panela de pressão'

Ex-atacante diz que sentia falta de apoio psicológico e afirma que insistiu para entrar em campo

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:34

Ronaldo Crédito: Reprodução

A derrota da Seleção Brasileira para a França por 3 a 0 na final da Copa do Mundo de 1998 ficou marcada não apenas pelo resultado, mas também por um episódio que até hoje desperta curiosidade entre os torcedores. Horas antes da decisão, Ronaldo sofreu uma convulsão e chegou a ter sua participação na partida colocada em dúvida.

Em entrevista ao programa Domingão com Huck, o ex-atacante relembrou o que aconteceu naquele dia e contou que perdeu a consciência logo após retornar ao quarto do hotel.

“Depois do almoço fui para o quarto, Roberto Carlos junto. Cortei cabelo, tomei banho, no que sentei na cama, comecei a ter a convulsão, daí não lembro mais. Durou 40 segundos, pelo que falam, retomei consciência depois de quatro minutos com médico e alguns jogadores ao meu lado. Lembro que nesse momento reclamei se não tinha outro lugar para fazer a resenha, que tava querendo dormir”, contou.

Ronaldo investe em esportes 1 de 39

Segundo Ronaldo, ao recuperar a consciência, sua principal preocupação era conseguir disputar a final. Ele relatou que buscou realizar exames para confirmar que estava apto a entrar em campo.

“Depois de um tempo, Leonardo chamou para passear para me contar o que tinha acontecido. Naquele momento, só queria ter a esperança de jogar a final. Queria tentar fazer exames que eu não tinha nada grave e tinha condições de jogo. Não estava preocupado com minha saúde, outra irresponsabilidade de ser jovem. Garantimos que não tinha nada de grave, chegamos 1h20 antes do jogo começar e fui direto para o Zagallo, eu não tenho nada, pode ser que nunca mais tenha, eu quero jogar, vou jogar”, afirmou.

Ronaldo acabou sendo escalado para a decisão e formou dupla de ataque com Bebeto. No entanto, teve atuação discreta e viu a seleção brasileira ser superada pelos franceses.

Durante a entrevista, o ex-jogador também refletiu sobre a pressão vivida naquele período e destacou que o acompanhamento psicológico não era tratado com a mesma importância de hoje.“Era uma panela de pressão gigante. Já naquela época, eu sentia falta de um apoio psicológico”, declarou.

Ronaldo afirmou ter poucas lembranças do episódio e voltou a admitir que sua insistência em disputar a partida foi motivada pela juventude.

“Eu não lembro de muita coisa. Eu sei que sentei na cama e o Roberto Carlos estava na outra cama do quarto. Do nada, eu passe mal. E não lembro de mais nada. Eu queria provar, fazer exames, para não perder a final. Era um jovem inconsequente”, disse.

O ex-camisa 9 ainda avaliou que a enorme pressão de uma Copa do Mundo pode ter contribuído para o ocorrido.“A gente não discutia isso. E Copa do Mundo é uma panela de pressão muito grande. Acho que isso causou algo em mim”, afirmou.