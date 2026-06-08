Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Goleiro Bruno revela que recebeu visita de ídolo do futebol brasileiro na cadeia: 'Começou a chorar'

"Um cara sensacional", elogiou Bruno

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:44

Goleiro Bruno foi anunciado pelo Azul e Branco FC
Goleiro Bruno Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O goleiro Bruno, condenado pelo envolvimento no assassinato de Eliza Samudio, revelou um episódio marcante vivido durante o período em que esteve preso. Em entrevista ao Geral Podcast, ele contou que recebeu a visita do goleiro Fábio, atualmente no Fluminense, e classificou o momento como um dos mais emocionantes de sua trajetória no sistema prisional.

Segundo Bruno, o encontro aconteceu quando ele cumpria pena e contou também com a presença da esposa de Fábio. Ao recordar a situação, o ex-atleta destacou a reação do goleiro tricolor ao vê-lo algemado.

Goleiro Bruno foi preso por descumprir regras de condicional

Goleiro Bruno foi preso por Divulgação/PMERJ
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento médico por Reprodução
Goleiro Bruno treinando por Rede Amazônica
Goleiro Bruno agora joga no Vasco do Acre por Rede Amazônica
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno apareceu em vídeo nas redes sociais por Reprodução
1 de 16
Goleiro Bruno foi preso por Divulgação/PMERJ

"Um cara sensacional que foi me visitar, está no Fluminense hoje, foi o Fábio. Foi tão impactante, tão emocionante. Ele foi me visitar, não só ele, levou a esposa dele, que é cristã, evangélica. Eu lembro que, no corredor, para fazer as visitas, eles algemam pés e mãos, fazia aquele barulho de corrente rastejando quando a gente passava no corredor. Quando o Fábio me viu assim, ele olhou e não aguentou. Começou a chorar. Era um colega de profissão e aí se depara com aquela situação, né?", afirmou Bruno durante a entrevista, em fevereiro desse ano. 

Atualmente, Bruno voltou a cumprir pena em regime semiaberto após ter a liberdade condicional revogada pela Justiça do Rio de Janeiro em março desse ano. A decisão foi tomada após o ex-goleiro descumprir condições impostas para permanecer em liberdade. Ele foi localizado e preso novamente em maio, sendo encaminhado ao sistema prisional para continuar o cumprimento da condenação pelo assassinato de Eliza Samudio. 

Veja a entrevista completa:

Fábio falou da visita

A visita mencionada pelo ex-goleiro ocorreu em 2014, quando Fábio defendia o Cruzeiro. Na época, o jogador falou publicamente sobre o encontro e explicou que a iniciativa teve motivação religiosa. Em entrevista concedida na Toca da Raposa, o então goleiro celeste afirmou que o principal objetivo era levar uma mensagem de fé.

"É o primordial de cada ser humano, cada vez mais ajudar o próximo. É fácil olhar só para a nossa vida, fora do seu ambiente. Graças a Deus, onde estive, desde a minha infância, fui uma pessoa que conviveu com pessoas que eram ajudadas e puderam ajudar. Graças a Deus pude passar isso para minha família e meus filhos", declarou na ocasião.

Fábio também revelou que a visita aconteceu a convite de um pastor da igreja que frequentava, logo após a conquista do Campeonato Mineiro daquele ano pelo Cruzeiro. Segundo ele, o encontro não teve relação com futebol.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-goleiro Bruno é preso após dois meses foragido por descumprir regras da condicional

Saiba qual será o salário do goleiro Bruno no novo time

Estreia do goleiro Bruno tem gol, pênaltis defendidos, eliminação e homenagem a atletas presos por estupro

Goleiro Bruno diz se ver na política e afirma: ‘Não tem como não ser de direita

Goleiro Bruno fala sobre morte de Eliza Samudio e diz que foi 'omisso', mas não mandou matar

"Foi uma visita apenas para falar de Deus. Uma moça que trabalha na penitenciária frequenta a mesma igreja que eu, e há muito tempo eu gostaria de ter feito isso. Fizemos orações e não falamos sobre futebol", explicou.

O goleiro destacou que já conhecia Bruno dos tempos em que os dois atuavam por clubes rivais de Minas Gerais e mantinham uma relação cordial dentro do futebol.

"Lembrando que não é somente o Bruno. Recebi esse convite, tinha vontade de visitá-lo antes, conhecia o Bruno, tinha a convivência, de jogar contra. A gente sempre vinha conversando. Independentemente de quem seja, para mim não muda a forma de agir. Recebi esse convite, já tinha essa vontade, mas não tive a oportunidade. Ele recebeu a oração, e a oração é super importante", completou.

Tags:

Goleiro Bruno

Mais recentes

Imagem - Ex-goleiro campeão mundial pede R$ 20 milhões de clube por enfarto sofrido durante treino

Ex-goleiro campeão mundial pede R$ 20 milhões de clube por enfarto sofrido durante treino
Imagem - Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso
Imagem - Deu rubro-negro! Torcedor do Vitória vence primeira corrida de rua da Bamor

Deu rubro-negro! Torcedor do Vitória vence primeira corrida de rua da Bamor