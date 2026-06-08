CONDENADO

Goleiro Bruno revela que recebeu visita de ídolo do futebol brasileiro na cadeia: 'Começou a chorar'

"Um cara sensacional", elogiou Bruno

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:44

Goleiro Bruno Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O goleiro Bruno, condenado pelo envolvimento no assassinato de Eliza Samudio, revelou um episódio marcante vivido durante o período em que esteve preso. Em entrevista ao Geral Podcast, ele contou que recebeu a visita do goleiro Fábio, atualmente no Fluminense, e classificou o momento como um dos mais emocionantes de sua trajetória no sistema prisional.

Segundo Bruno, o encontro aconteceu quando ele cumpria pena e contou também com a presença da esposa de Fábio. Ao recordar a situação, o ex-atleta destacou a reação do goleiro tricolor ao vê-lo algemado.

Goleiro Bruno foi preso por descumprir regras de condicional 1 de 16

"Um cara sensacional que foi me visitar, está no Fluminense hoje, foi o Fábio. Foi tão impactante, tão emocionante. Ele foi me visitar, não só ele, levou a esposa dele, que é cristã, evangélica. Eu lembro que, no corredor, para fazer as visitas, eles algemam pés e mãos, fazia aquele barulho de corrente rastejando quando a gente passava no corredor. Quando o Fábio me viu assim, ele olhou e não aguentou. Começou a chorar. Era um colega de profissão e aí se depara com aquela situação, né?", afirmou Bruno durante a entrevista, em fevereiro desse ano.

Atualmente, Bruno voltou a cumprir pena em regime semiaberto após ter a liberdade condicional revogada pela Justiça do Rio de Janeiro em março desse ano. A decisão foi tomada após o ex-goleiro descumprir condições impostas para permanecer em liberdade. Ele foi localizado e preso novamente em maio, sendo encaminhado ao sistema prisional para continuar o cumprimento da condenação pelo assassinato de Eliza Samudio.

Veja a entrevista completa:

Fábio falou da visita

A visita mencionada pelo ex-goleiro ocorreu em 2014, quando Fábio defendia o Cruzeiro. Na época, o jogador falou publicamente sobre o encontro e explicou que a iniciativa teve motivação religiosa. Em entrevista concedida na Toca da Raposa, o então goleiro celeste afirmou que o principal objetivo era levar uma mensagem de fé.

"É o primordial de cada ser humano, cada vez mais ajudar o próximo. É fácil olhar só para a nossa vida, fora do seu ambiente. Graças a Deus, onde estive, desde a minha infância, fui uma pessoa que conviveu com pessoas que eram ajudadas e puderam ajudar. Graças a Deus pude passar isso para minha família e meus filhos", declarou na ocasião.

Fábio também revelou que a visita aconteceu a convite de um pastor da igreja que frequentava, logo após a conquista do Campeonato Mineiro daquele ano pelo Cruzeiro. Segundo ele, o encontro não teve relação com futebol.

"Foi uma visita apenas para falar de Deus. Uma moça que trabalha na penitenciária frequenta a mesma igreja que eu, e há muito tempo eu gostaria de ter feito isso. Fizemos orações e não falamos sobre futebol", explicou.

O goleiro destacou que já conhecia Bruno dos tempos em que os dois atuavam por clubes rivais de Minas Gerais e mantinham uma relação cordial dentro do futebol.