SONHO INTERROMPIDO

'Esse não é o fim de um sonho': Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção Brasileira

O lateral usou as redes sociais para lamentar o corte da Seleção Brasileira e afirmou que voltará ainda mais forte

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 19:28

'Esse não é o fim de um sonho': Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção Crédito: Reprodução

O lateral Wesley se pronunciou pela primeira vez após ser cortado da Seleção Brasileira por causa de uma lesão na perna esquerda. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador lamentou não poder seguir vestindo a camisa do Brasil neste momento, mas destacou que a adversidade será apenas mais um capítulo de sua trajetória de superação. "Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção", diz um trecho da mensagem postada por ele na tarde deste domingo (7).

A lesão aconteceu justamente quando o atleta vivia um dos momentos mais importantes da carreira. Convocado para integrar o grupo da Seleção, Wesley viu a oportunidade de disputar a Copa do Mundo ser interrompida antes mesmo do início da competição. No texto, o jogador relembrou as dificuldades enfrentadas ao longo da vida e destacou que sua trajetória sempre foi marcada pela perseverança. "Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência", afirmou.

Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção 1 de 7

Apesar da frustração, Wesley demonstrou confiança na recuperação e garantiu que pretende retornar ainda mais forte. Segundo ele, a forma de encarar a lesão será a mesma utilizada para superar todos os obstáculos que encontrou ao longo da carreira. "Encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte", escreveu.

O jogador também agradeceu o apoio recebido de torcedores, amigos e familiares desde a divulgação da lesão. "Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história". A mensagem terminou com uma frase que resume o espírito adotado pelo atleta diante do momento mais difícil da carreira. "A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força."

Poucas horas depois de postada, a mensagem já havia recebido quase um milhão de curtidas e muitas mensagens de apoio de companheiros de profissão, artistas, influenciadores e torcedores. O próprio Flamengo, time em que ele atua, publicou uma mensagem emocionada para o atleta. O clube destacou a trajetória de dedicação do lateral e afirmou que a lesão representa apenas um capítulo triste de sua história.



"Quem acompanha o seu dia a dia sabe o quanto você trabalhou para chegar até aqui. Essa lesão é um capítulo triste, mas não define a sua história. O Flamengo e a Nação abraçam você neste momento. Cabeça erguida. O seu futuro é brilhante", escreveu o Rubro-Negro. Companheiros de time como Danilo Luiz, Lucas Paquetá e Alex Sandro, que também foram convocados para a Seleção, também se solidarizaram com o colega."Força meu irmão, Jesus continua no barco! Estamos juntos sempre".

O corte de Wesley foi anunciado após exames confirmarem a lesão na perna esquerda. Para ocupar a vaga, a comissão técnica da Seleção Brasileira convocou um substituto, encerrando precocemente o sonho do lateral de disputar a Copa do Mundo. Mesmo fora da competição, a publicação emocionou torcedores e recebeu milhares de manifestações de apoio nas redes sociais.

Confira a mensagem dele na íntegra: