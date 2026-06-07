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'Esse não é o fim de um sonho': Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção Brasileira

O lateral usou as redes sociais para lamentar o corte da Seleção Brasileira e afirmou que voltará ainda mais forte

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 19:28

'Esse não é o fim de um sonho': Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção
'Esse não é o fim de um sonho': Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção Crédito: Reprodução

O lateral Wesley se pronunciou pela primeira vez após ser cortado da Seleção Brasileira por causa de uma lesão na perna esquerda. Em uma publicação nas redes sociais, o jogador lamentou não poder seguir vestindo a camisa do Brasil neste momento, mas destacou que a adversidade será apenas mais um capítulo de sua trajetória de superação. "Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção", diz um trecho da mensagem postada por ele na tarde deste domingo (7).

A lesão aconteceu justamente quando o atleta vivia um dos momentos mais importantes da carreira. Convocado para integrar o grupo da Seleção, Wesley viu a oportunidade de disputar a Copa do Mundo ser interrompida antes mesmo do início da competição. No texto, o jogador relembrou as dificuldades enfrentadas ao longo da vida e destacou que sua trajetória sempre foi marcada pela perseverança. "Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência", afirmou.

Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção

Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução
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Wesley faz desabafo emocionado após ser cortado da Seleção por Reprodução

Apesar da frustração, Wesley demonstrou confiança na recuperação e garantiu que pretende retornar ainda mais forte. Segundo ele, a forma de encarar a lesão será a mesma utilizada para superar todos os obstáculos que encontrou ao longo da carreira. "Encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte", escreveu.

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O jogador também agradeceu o apoio recebido de torcedores, amigos e familiares desde a divulgação da lesão. "Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história". A mensagem terminou com uma frase que resume o espírito adotado pelo atleta diante do momento mais difícil da carreira. "A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força."

Poucas horas depois de postada, a mensagem já havia recebido quase um milhão de curtidas e muitas mensagens de apoio de companheiros de profissão, artistas, influenciadores e torcedores. O próprio Flamengo, time em que ele atua, publicou uma mensagem emocionada para o atleta. O clube destacou a trajetória de dedicação do lateral e afirmou que a lesão representa apenas um capítulo triste de sua história. 

"Quem acompanha o seu dia a dia sabe o quanto você trabalhou para chegar até aqui. Essa lesão é um capítulo triste, mas não define a sua história. O Flamengo e a Nação abraçam você neste momento. Cabeça erguida. O seu futuro é brilhante", escreveu o Rubro-Negro. Companheiros de time como Danilo Luiz, Lucas Paquetá e Alex Sandro, que também foram convocados para a Seleção, também se solidarizaram com o colega."Força meu irmão, Jesus continua no barco! Estamos juntos sempre".

O corte de Wesley foi anunciado após exames confirmarem a lesão na perna esquerda. Para ocupar a vaga, a comissão técnica da Seleção Brasileira convocou um substituto, encerrando precocemente o sonho do lateral de disputar a Copa do Mundo. Mesmo fora da competição, a publicação emocionou torcedores e recebeu milhares de manifestações de apoio nas redes sociais.

Confira a mensagem dele na íntegra:

Nem toda batalha é vencida em campo. Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção. Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência. Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte. Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história. A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força. ????

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