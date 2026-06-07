VEJA VÍDEO

Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória

Vídeos e relatos publicados nas redes sociais apontam agressões e intimidação de torcedores antes e depois da final da Copa do Nordeste

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 17:58

Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória Crédito: Reprodução

O que deveria ser uma noite histórica para a torcida rubro-negra terminou cercado por polêmica. Horas após o Vitória derrotar o Fortaleza de virada e conquistar o título da Copa do Nordeste diante de um Barradão lotado, torcedores passaram a denunciar supostos excessos cometidos por policiais militares nas imediações do estádio. Vídeos, fotos e dezenas de relatos compartilhados por torcedores apontam que a atuação policial teria sido marcada por uso de spray de pimenta, golpes de cassetete, intimidação e dispersão forçada de pessoas que participavam da comemoração do título.

Procurada, a Polícia Militar (PM) informou, por meio de nota, que tomou conhecimento das imagens e relatos divulgados nas redes sociais e determinou a abertura de "um procedimento apuratório" por meio da Corregedoria da PM. A corporação informou ainda que a investigação irá analisar vídeos, registros operacionais e os relatos apresentados para verificar as circunstâncias dos fatos ocorridos após a partida.

Spray de pimenta e golpes de cassetete: Corregedoria da PM vai investigar denúncias de truculência contra torcedores do Vitória 1 de 7

Ainda de acordo com a PM, o policiamento da final foi planejado e executado com o objetivo de garantir a segurança dos torcedores, atletas, profissionais envolvidos e demais cidadãos presentes no evento, abrangendo áreas de acesso, permanência e dispersão do público.



Vídeos com imagens de policiais partindo para cima de torcedores no estacionamento ao lado do estádio viralizaram nas redes sociais, aumentando a indignação de quem viu as cenas. "Ontem, na hora de entrar no Barradão, cheio de crianças e idosos, a PM simplesmente pegou o spray de pimenta e lançou na galera que estava aguardando para acessar. As crianças chorando. Fiquei muito triste com aquela cena", reclamou uma torcedora.

Outro comentário afirma que a tensão começou antes mesmo do início da partida. "Antes do jogo, os policiais já estavam arrebentando na entrada do jogo", relatou uma internauta. Também houve relatos de supostas abordagens agressivas antes mesmo do início da partida. "Desde o começo, na estrada do estádio, eles estavam coagindo os torcedores", afirmou um torcedor.

Um outro relato diz que a ação atingiu pessoas que sequer estavam envolvidas em qualquer confusão. "Senti o cheiro do spray e achei que fosse alguém usando de má-fé, mas eles já estavam vindo atuando daquela forma contra pessoas que estavam apenas se divertindo", escreveu um torcedor. A indignação não ficou restrita aos rubro-negros. Um torcedor do Bahia também criticou a conduta atribuída aos agentes. "Sou torcedor do Bahia e não tolero esse tipo de abordagem. A gente vive em um estado que é um despreparo total", publicou.

Diversos comentários questionaram a necessidade do uso da força em um momento de celebração pela conquista do título nordestino. "Isso é grave, tem que ser apurado com seriedade e transparência", escreveu um internauta. Outro torcedor cobrou responsabilização. "Tem que punir esses elementos. Essa covardia foi desnecessária." As críticas também partiram de pessoas que afirmam apoiar o trabalho da Polícia Militar. "Sou a favor dos policiais, mas não aceito esses absurdos, falta de respeito e agressão", comentou um torcedor.