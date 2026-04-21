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Ex-jogadora Tamara Mendler morre aos 32 anos após parto do segundo filho de jogador

O jogador, de 33 anos, tem passagem pela Bundesliga, onde defendeu o Nuremberg

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2026 às 14:57

Ex-jogadora Tamara Mendler aos 32 anos após parto Crédito: Reprodução

A ex-jogadora Tamara Mendler morreu na madrugada de sábado, aos 32 anos, após dar à luz a segunda filha do também jogador  Markus Mendler. 

A informação foi confirmada pelo FC 08 Homburg, clube em que Markus Mendler atua atualmente e que disputa a Regionalliga, a quarta divisão do futebol alemão. O jogador, de 33 anos, tem passagem pela Bundesliga, onde defendeu o Nuremberg.

Em nota oficial, o clube manifestou pesar pela perda. “Foi com grande consternação e profunda comoção que tomamos conhecimento do falecimento da esposa do nosso jogador Markus Mendler. Tamara Mendler faleceu prematuramente na madrugada de sábado, após uma breve e grave doença. Ainda há poucos dias, ela deu à luz uma criança saudável. Essa perda é, por isso, ainda mais incompreensível e dolorosa, deixando-nos a todos sem palavras”, afirmou.

O comunicado também destacou apoio prestado à família. “Neste momento sombrio e difícil, nossas mais sinceras condolências vão para Markus, para os dois filhos e para todos os familiares. As palavras mal conseguem expressar o que uma perda dessas significa. Estamos em pensamento com vocês, choramos com vocês e desejamos, de todo o coração, muita força neste momento difícil. Como clube, permanecemos unidos: Markus pode contar com o nosso apoio incondicional. Estamos ao lado dele e de sua família e vamos apoiá-los de todas as formas possíveis. Pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento. Descanse em paz!”, conclui a nota.

O 1. FC Saarbrücken, equipe pela qual Tamara atuou e onde conheceu o marido, também prestou homenagem. “É com profunda tristeza que o 1. FC Saarbrücken tomou conhecimento do falecimento de Tamara Mendler. Durante muitos anos, ela foi uma parte importante da nossa equipe feminina e marcou o clube com sua personalidade. Dentro e fora de campo, era uma companheira querida e um exemplo a ser seguido”, escreveu.

“Neste momento difícil, nossos pensamentos estão com seu marido, Markus Mendler, que também tem uma ligação especial com o clube, além de seus filhos, familiares e amigos. Em nome de toda a instituição, expressamos nossas mais sinceras condolências”, finaliza o comunicado.

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