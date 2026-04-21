CASO DE POLÍCIA

Escândalo sexual: jogadores do Inter e Milan são investigados por festas com prostituição e 'gás do riso'

Procuradoria de Milão apura venda de “pacotes” com serviços sexuais e uso recreativo de óxido nitroso em eventos de luxo na Itália e em Mykonos

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:18

Estádio San Siro, em Milão Crédito: Divulgaçao

Um suposto esquema envolvendo prostituição e consumo recreativo de óxido nitroso - conhecido como “gás do riso” - colocou cerca de 50 jogadores ligados a clubes da elite do futebol italiano sob investigação. A informação foi publicada pelo jornal Gazzetta dello Sport e repercutiu amplamente na imprensa do país.

De acordo com a Procuradoria de Milão, responsável pelo início das apurações, a investigação mira uma empresa suspeita de comercializar “pacotes” de festas que incluíam serviços de prostituição e o fornecimento da substância. Entre os atletas investigados estariam jogadores vinculados a equipes como Inter de Milão e Milan.

As autoridades italianas apuram possíveis crimes de organização de serviços sexuais — prática proibida no país —, além de lavagem de dinheiro e comercialização irregular de óxido nitroso. Embora a substância não seja ilegal, seu uso recreativo é restrito e permitido apenas em contextos médicos ou industriais.