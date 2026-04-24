'Bando de burro': dublagem mostra susposto xingamento de Neymar contra companheiros durante jogo do Santos

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Wendel de Novais
Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:04
Uma nova polêmica envolvendo Neymar ganhou força nas redes sociais após a divulgação de um vídeo com leitura labial feita pelo dublador Velloso. No conteúdo, o atacante do Santos aparece supostamente chamando os próprios companheiros de equipe de "bando de burro" durante o empate contra o Coritib, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (22).
O vídeo, que circula nas redes, reúne momentos do jogador ao longo da partida, incluindo interações com colegas de time e reclamações direcionadas à arbitragem. No entanto, o trecho que mais repercutiu foi justamente o momento em que Neymar demonstra irritação após uma jogada desperdiçada.
Neymar
Na cena, o camisa 10 recebe a bola pelo lado esquerdo do ataque e tenta um passe longo em direção à área, onde dois jogadores do Santos aguardavam. A bola, porém, passa entre os dois, encerrando a chance de ataque que poderia levar perigo ao gol adversário. De acordo com a leitura labial, é nesse instante que o atacante teria disparado a crítica aos companheiros.
A situação se soma a outros episódios recentes envolvendo o jogador, que já havia discutido com torcedores em uma partida anterior e também protagonizado um gesto que gerou debate ao coçar a orelha em outro jogo.
Não joga em Salvador
Neymar não estará disponível para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de quatro partidas consecutivas, o técnico Cuca confirmou que o atleta será poupado no confronto contra o Bahia neste sábado (25).
A decisão faz parte de um planejamento físico para evitar desgaste e permitir que o jogador atinja melhores condições nos próximos compromissos. A comissão técnica também mira uma possível convocação futura sob o comando de Carlo Ancelotti, pensando em competições internacionais.