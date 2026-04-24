FUTEBOL

'Bando de burro': dublagem mostra susposto xingamento de Neymar contra companheiros durante jogo do Santos

Leitura labial feita por dublador viraliza nas redes sociais

Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:04

Neymar contra o Coritiba Crédito: Raul Baretta/ Santos FC.

Uma nova polêmica envolvendo Neymar ganhou força nas redes sociais após a divulgação de um vídeo com leitura labial feita pelo dublador Velloso. No conteúdo, o atacante do Santos aparece supostamente chamando os próprios companheiros de equipe de "bando de burro" durante o empate contra o Coritib, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (22).

O vídeo, que circula nas redes, reúne momentos do jogador ao longo da partida, incluindo interações com colegas de time e reclamações direcionadas à arbitragem. No entanto, o trecho que mais repercutiu foi justamente o momento em que Neymar demonstra irritação após uma jogada desperdiçada.

Neymar 1 de 11

Na cena, o camisa 10 recebe a bola pelo lado esquerdo do ataque e tenta um passe longo em direção à área, onde dois jogadores do Santos aguardavam. A bola, porém, passa entre os dois, encerrando a chance de ataque que poderia levar perigo ao gol adversário. De acordo com a leitura labial, é nesse instante que o atacante teria disparado a crítica aos companheiros.

A situação se soma a outros episódios recentes envolvendo o jogador, que já havia discutido com torcedores em uma partida anterior e também protagonizado um gesto que gerou debate ao coçar a orelha em outro jogo.

Leitura labial de Neymar x Coritiba pela Copa do Brasil.



Neymar Jr. se irrita com o time e o Santos só empata com o Coritiba.



ℹ️ Esta leitura labial é técnica e interpretativa, baseada nas imagens disponíveis. Está sujeita a margem de erro. pic.twitter.com/mtfwlFQWuQ — VELLOSO (@vellosogg) April 23, 2026

Não joga em Salvador

Neymar não estará disponível para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de quatro partidas consecutivas, o técnico Cuca confirmou que o atleta será poupado no confronto contra o Bahia neste sábado (25).