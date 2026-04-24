Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A menos de dois meses da Copa, Endrick brilha pelo Lyon e vira destaque na imprensa:  'Modo fera ativado'

“Nada assusta Endrick. Nem o PSG, nem o Parc des Princes", escreveu jornal espanhol

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 10:06

Endrick vibra com gol marcado pelo Lyon contra o PSG
Endrick vibra com gol marcado pelo Lyon contra o PSG Crédito: Divulgação/Lyon

O bom momento de Endrick no futebol europeu segue repercutindo fora da França. O atacante brasileiro voltou a chamar atenção após atuação decisiva pelo Olympique Lyonnais diante do Paris Saint-Germain, em pleno Parc des Princes. No último domingo, ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 em Paris.

A exibição ganhou destaque na edição desta sexta-feira do jornal espanhol Marca, que ressaltou a maturidade demonstrada pelo brasileiro em campo.

“Nada assusta Endrick. Nem o PSG, nem o Parc des Princes. O jovem brasileiro fez uma atuação completa: um gol, uma assistência e um trabalho defensivo que refletiu sua evolução nas últimas semanas . Quem está perto dele resumiu assim: “Essa partida estava marcada no calendário dele. Modo fera ativado"”, escreveu o jornalista Joel del Río.

Endrick virou destaque na imprensa internacional

Endrick foi elogiado no jornal Marca por Reprodução
Endrick vibra com gol marcado pelo Lyon contra o PSG por Divulgação/Lyon
Endrick comemora o gol diante do PSG por Lyon/ Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick em ação pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Marca destacou participação de Endrick por Reprodução
Endrick por Divulgação
Endrick dá assistência para gol do brasileiro Abner em vitória do Lyon por Divulgação/Lyon
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
1 de 28
Endrick foi elogiado no jornal Marca por Reprodução

A publicação também destacou a mudança de postura do atacante dentro da equipe francesa. Antes criticado por aspectos defensivos e deixado de lado pelo técnico Paulo Fonseca em alguns momentos, o brasileiro respondeu com desempenho em campo.

“HÁ alguns dias, Fonseca pediu mais empenho a ele. Endrick viu então seu papel diminuir, passando a entrar em campo vindo do banco de reservas. No entanto, ele respondeu da melhor maneira que sabe. Manteve a cabeça baixa, trabalhou duro e sua melhora foi imediata. Voltou a dar assistências, recuperou a titularidade e consolidou sua posição na equipe.”

Outro ponto ressaltado foi a possibilidade de o atacante ganhar espaço novamente no Real Madrid após o término do empréstimo ao Lyon, previsto para 30 de junho. Segundo a análise, a versatilidade tática apresentada recentemente pode favorecer o brasileiro no retorno ao clube espanhol.

“Além do seu desempenho, a mudança também reside na sua posição. O Real Madrid já não o vê apenas como um número 9, nem como o jogador que dará descanso a Kylian Mbappé . No Lyon, ele tem-se destacado jogando na ala direita, onde a sua velocidade e habilidade de drible lhe permitem ser mais decisivo . Esta versatilidade abre caminho para uma vaga de titular no Bernabéu, posição que atualmente busca um substituto definitivo.

Tags:

Endrick

Mais recentes

Imagem - Bahia x Santos: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bahia x Santos: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações
Imagem - Shopping em Lauro de Freitas recebe evento nacional de MMA com disputa de cinturão e entrada gratuita

Shopping em Lauro de Freitas recebe evento nacional de MMA com disputa de cinturão e entrada gratuita
Imagem - Uefa pune Prestianni com seis jogos de suspensão após caso de racismo contra Vini Jr. na Champions

Uefa pune Prestianni com seis jogos de suspensão após caso de racismo contra Vini Jr. na Champions