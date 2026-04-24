A menos de dois meses da Copa, Endrick brilha pelo Lyon e vira destaque na imprensa:  'Modo fera ativado'

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Carol Neves
Publicado em 24 de abril de 2026 às 10:06
O bom momento de Endrick no futebol europeu segue repercutindo fora da França. O atacante brasileiro voltou a chamar atenção após atuação decisiva pelo Olympique Lyonnais diante do Paris Saint-Germain, em pleno Parc des Princes. No último domingo, ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 em Paris.
A exibição ganhou destaque na edição desta sexta-feira do jornal espanhol Marca, que ressaltou a maturidade demonstrada pelo brasileiro em campo.
“Nada assusta Endrick. Nem o PSG, nem o Parc des Princes. O jovem brasileiro fez uma atuação completa: um gol, uma assistência e um trabalho defensivo que refletiu sua evolução nas últimas semanas . Quem está perto dele resumiu assim: “Essa partida estava marcada no calendário dele. Modo fera ativado"”, escreveu o jornalista Joel del Río.
Endrick virou destaque na imprensa internacional
A publicação também destacou a mudança de postura do atacante dentro da equipe francesa. Antes criticado por aspectos defensivos e deixado de lado pelo técnico Paulo Fonseca em alguns momentos, o brasileiro respondeu com desempenho em campo.
“HÁ alguns dias, Fonseca pediu mais empenho a ele. Endrick viu então seu papel diminuir, passando a entrar em campo vindo do banco de reservas. No entanto, ele respondeu da melhor maneira que sabe. Manteve a cabeça baixa, trabalhou duro e sua melhora foi imediata. Voltou a dar assistências, recuperou a titularidade e consolidou sua posição na equipe.”
Outro ponto ressaltado foi a possibilidade de o atacante ganhar espaço novamente no Real Madrid após o término do empréstimo ao Lyon, previsto para 30 de junho. Segundo a análise, a versatilidade tática apresentada recentemente pode favorecer o brasileiro no retorno ao clube espanhol.
“Além do seu desempenho, a mudança também reside na sua posição. O Real Madrid já não o vê apenas como um número 9, nem como o jogador que dará descanso a Kylian Mbappé . No Lyon, ele tem-se destacado jogando na ala direita, onde a sua velocidade e habilidade de drible lhe permitem ser mais decisivo . Esta versatilidade abre caminho para uma vaga de titular no Bernabéu, posição que atualmente busca um substituto definitivo.