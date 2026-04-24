FUTEBOL

A menos de dois meses da Copa, Endrick brilha pelo Lyon e vira destaque na imprensa: 'Modo fera ativado'

“Nada assusta Endrick. Nem o PSG, nem o Parc des Princes", escreveu jornal espanhol

Carol Neves

Publicado em 24 de abril de 2026 às 10:06

Endrick vibra com gol marcado pelo Lyon contra o PSG Crédito: Divulgação/Lyon

O bom momento de Endrick no futebol europeu segue repercutindo fora da França. O atacante brasileiro voltou a chamar atenção após atuação decisiva pelo Olympique Lyonnais diante do Paris Saint-Germain, em pleno Parc des Princes. No último domingo, ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 em Paris.

A exibição ganhou destaque na edição desta sexta-feira do jornal espanhol Marca, que ressaltou a maturidade demonstrada pelo brasileiro em campo.

“Nada assusta Endrick. Nem o PSG, nem o Parc des Princes. O jovem brasileiro fez uma atuação completa: um gol, uma assistência e um trabalho defensivo que refletiu sua evolução nas últimas semanas . Quem está perto dele resumiu assim: “Essa partida estava marcada no calendário dele. Modo fera ativado"”, escreveu o jornalista Joel del Río.

Endrick virou destaque na imprensa internacional 1 de 28

A publicação também destacou a mudança de postura do atacante dentro da equipe francesa. Antes criticado por aspectos defensivos e deixado de lado pelo técnico Paulo Fonseca em alguns momentos, o brasileiro respondeu com desempenho em campo.

“HÁ alguns dias, Fonseca pediu mais empenho a ele. Endrick viu então seu papel diminuir, passando a entrar em campo vindo do banco de reservas. No entanto, ele respondeu da melhor maneira que sabe. Manteve a cabeça baixa, trabalhou duro e sua melhora foi imediata. Voltou a dar assistências, recuperou a titularidade e consolidou sua posição na equipe.”

Outro ponto ressaltado foi a possibilidade de o atacante ganhar espaço novamente no Real Madrid após o término do empréstimo ao Lyon, previsto para 30 de junho. Segundo a análise, a versatilidade tática apresentada recentemente pode favorecer o brasileiro no retorno ao clube espanhol.