Vini Jr. se solidariza com goleiro do Joinville após caso de racismo na Supercopa de Futsal

Torcedor foi preso por suposto caso de racismo em jogo entre JEC e Sorocaba

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 16:56

Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025
Vini Jr. foi alvo de racismo em partida recente  Crédito: Real Madrid/Divulgação

O jogador Vini Jr. se manifestou após o caso de injúria racial registrado na semifinal da Supercopa do Brasil de Futsal, entre Joinville e Sorocaba, na sexta-feira (27). O atacante do Real Madrid entrou em contato com o goleiro Kleyton, do JEC, para prestar apoio depois do episódio ocorrido durante a partida.

Nas redes sociais, o Kleyton divulgou a mensagem enviada pelo camisa 7 da Seleção Brasileira: “Fica firme, mano! Seguiremos na luta”. Kleyton respondeu: “Que honra. Seguimos juntos nessa luta”.

A denúncia partiu do próprio goleiro e aconteceu ao término da prorrogação, pouco antes das cobranças de pênalti. Segundo ele, um torcedor posicionado nas escadas atrás de um dos gols o chamou de “Vera Verão”, personagem associado a estereótipos raciais. A arbitragem acionou o protocolo antirracismo, e o confronto ficou paralisado por cerca de dez minutos.

A Polícia Militar identificou o suspeito, que foi retirado do ginásio e encaminhado à delegacia. Após prestar depoimento, ele foi preso em flagrante por injúria discriminatória.

Vini Jr. também foi alvo recente de ofensas em duelo contra o Benfica, pela Champions League, e tem cobrado providências mais rígidas diante de episódios de discriminação.

Dentro de quadra, o Sorocaba eliminou o Joinville e avançou à decisão da Supercopa. A equipe enfrenta o Atlântico neste sábado (28), às 19h, em jogo que também vale vaga na Copa Libertadores de Futsal.

O JEC Futsal informou que, logo após o término do jogo, Kleyton, acompanhado do preparador de goleiros Ney Lopes e do goleiro Matheus, dirigiu-se ao batalhão da Polícia Militar de Erechim para registrar boletim de ocorrência contra o responsável pelas agressões.

