Éder e Tainá Militão esperam o primeiro filho; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 20 de março de 2026 às 21:56
Tainá Militão anunciou nesta sexta-feira (20) que está grávida do primeiro filho com o zagueiro do Real Madrid, marcando um novo momento na vida do casal. A influenciadora compartilhou as novidades nas redes sociais através de um vídeo delicado, celebrando a chegada do bebê.
“A vida foi acontecendo… e, sem a gente perceber, Deus estava escrevendo mais um capítulo da nossa história. Hoje, com o coração cheio de amor, a gente conta: Agora somos 6. ? Mais um pedacinho nosso chegando pra transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor”, escreveu Tainá na legenda da publicação.
Tainá Militão e Eder Militão
Rapidamente o anúncio repercutiu e recebeu uma série de mensagens de carinho. A gestação simboliza uma nova fase na vida pessoal dos dois. O casal vive um momento especial e cheio de expectativas.
Os dois já têm filhos de outros casamentos. Tainá é mãe de Helena de Matteo, fruto do relacionamento com o zagueiro do Flamengo Léo Pereira, e Militão é pai de Cecília, fruto do relacionamento com Karoline Lima.