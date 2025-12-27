Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Excluída? Vídeo flagra Tainá Militão pedindo para que enteada Cecília não apareça em filmagem

Registro feito durante férias em Trancoso gerou críticas e interpretações divididas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:21

Eder Militão, Tainá Castro e Karoline Lima
Eder Militão, Tainá Castro e Karoline Lima Crédito: Reprodução

A influenciadora Tainá Castro Militão apagou um vídeo publicado nas redes sociais após a repercussão de um trecho em que pede para que Cecília, filha de Éder Militão com Karoline Lima, não fosse filmada.

As imagens mostravam a chegada de Cecília, além de Matteo e Helena, filhos de Tainá com Léo Pereira, de helicóptero a Trancoso, onde a família passa férias. Em determinado momento da gravação, Tainá diz: “Tenta não filmar a Cecília, tá?”. Pouco tempo depois, o conteúdo foi removido.

O vídeo provocou debate nas redes sociais, especialmente no X. Parte dos internautas interpretou a atitude como uma forma de preservar a criança e evitar novos conflitos envolvendo Karoline Lima. Outros usuários, no entanto, apontaram a fala como um possível gesto de exclusão, reacendendo discussões antigas sobre a relação entre as famílias.

Leia mais

Imagem - Ex-Big Brother morre aos 35 anos após paradas cardíacas

Ex-Big Brother morre aos 35 anos após paradas cardíacas

Imagem - Maíra Cardi celebra mêsversário da filha sem presença da bebê e internautas massacram: 'Puro marketing'

Maíra Cardi celebra mêsversário da filha sem presença da bebê e internautas massacram: 'Puro marketing'

Imagem - Antonia Fontenelle debocha de convite para entrar no BBB 26: 'Isso não é pra mim'

Antonia Fontenelle debocha de convite para entrar no BBB 26: 'Isso não é pra mim'

Apesar da repercussão, Tainá Castro não voltou a se pronunciar publicamente sobre o episódio até o momento.

Câmera escondida na Espanha

No início de dezembro, a influenciadora também chamou atenção ao relatar uma situação desconfortável vivida ao lado de Éder Militão na Espanha. Em vídeos publicados nos stories, ela contou que um vizinho encontrou uma câmera escondida e camuflada em árvores, voltada para a casa do casal.

Segundo Tainá, o equipamento estava direcionado para o portão da residência, cercado por área de mata. O caso foi narrado nas redes sociais, mas não houve atualização posterior sobre a identificação do responsável pela gravação.

Tags:

Éder Militão Militão Karoline Lima

Mais recentes

Imagem - Quem é Doris River? Entenda a identidade secreta que muda a vida de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Quem é Doris River? Entenda a identidade secreta que muda a vida de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'
Imagem - Gracyanne Barbosa quebra o silêncio após críticas por passar Natal com Belo: 'Somos família'

Gracyanne Barbosa quebra o silêncio após críticas por passar Natal com Belo: 'Somos família'
Imagem - O que antes parecia distante começa a fluir: 7 signos vivem um verdadeiro ciclo de abundância em 2026

O que antes parecia distante começa a fluir: 7 signos vivem um verdadeiro ciclo de abundância em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo
01

Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Imagem - BYD terá que pagar R$ 20 milhões a trabalhadores resgatados em fábrica de Camaçari
02

BYD terá que pagar R$ 20 milhões a trabalhadores resgatados em fábrica de Camaçari

Imagem - Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai
03

Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
04

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil