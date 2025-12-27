VÍDEO

Excluída? Vídeo flagra Tainá Militão pedindo para que enteada Cecília não apareça em filmagem

Registro feito durante férias em Trancoso gerou críticas e interpretações divididas nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:21

Eder Militão, Tainá Castro e Karoline Lima Crédito: Reprodução

A influenciadora Tainá Castro Militão apagou um vídeo publicado nas redes sociais após a repercussão de um trecho em que pede para que Cecília, filha de Éder Militão com Karoline Lima, não fosse filmada.

As imagens mostravam a chegada de Cecília, além de Matteo e Helena, filhos de Tainá com Léo Pereira, de helicóptero a Trancoso, onde a família passa férias. Em determinado momento da gravação, Tainá diz: “Tenta não filmar a Cecília, tá?”. Pouco tempo depois, o conteúdo foi removido.

O vídeo provocou debate nas redes sociais, especialmente no X. Parte dos internautas interpretou a atitude como uma forma de preservar a criança e evitar novos conflitos envolvendo Karoline Lima. Outros usuários, no entanto, apontaram a fala como um possível gesto de exclusão, reacendendo discussões antigas sobre a relação entre as famílias.

Apesar da repercussão, Tainá Castro não voltou a se pronunciar publicamente sobre o episódio até o momento.

Câmera escondida na Espanha

No início de dezembro, a influenciadora também chamou atenção ao relatar uma situação desconfortável vivida ao lado de Éder Militão na Espanha. Em vídeos publicados nos stories, ela contou que um vizinho encontrou uma câmera escondida e camuflada em árvores, voltada para a casa do casal.