MOBILIDADE NA CAPITAL

Linhas de ônibus têm rotas alteradas após cratera em avenida de Salvador; veja mudanças

Previsão de liberação da via é na próxima segunda-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:32

Ônibus do BRT Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Após surgir uma cratera no meio da faixa exclusiva de ônibus na Avenida Paulo VI, na noite da última quarta-feira (29), a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) desviou a rota de duas linhas de ônibus, que circulam pela região sentido orla. As modificações estarão em vigor até a conclusão das obras no local.

As linhas afetadas são:

B3 - Terminal Shopping da Bahia x Pituba (via Av. Paulo VI) do BRT Salvador;

0805 – Lapa x Pituba e 1347 – Est. Pirajá x Pituba.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador 1 de 37

As linhas seguem pela rua Aristides Fraga Lima, avenida Magalhães Neto, rua Fernando Menezes Góes, rua Amazonas, Praça Marconi, rua Bahia, chegando à avenida Manoel Dias. Os pontos do trecho interditado da avenida Paulo VI serão desativados. Um ponto provisório foi instalado no início da rua Aristides Fraga Lima, em frente a uma farmácia, e os usuários devem utilizar os demais pontos regulamentados do desvio.