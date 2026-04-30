Linhas de ônibus têm rotas alteradas após cratera em avenida de Salvador; veja mudanças

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:32
Após surgir uma cratera no meio da faixa exclusiva de ônibus na Avenida Paulo VI, na noite da última quarta-feira (29), a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) desviou a rota de duas linhas de ônibus, que circulam pela região sentido orla. As modificações estarão em vigor até a conclusão das obras no local.
As linhas afetadas são:
Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador
As linhas seguem pela rua Aristides Fraga Lima, avenida Magalhães Neto, rua Fernando Menezes Góes, rua Amazonas, Praça Marconi, rua Bahia, chegando à avenida Manoel Dias. Os pontos do trecho interditado da avenida Paulo VI serão desativados. Um ponto provisório foi instalado no início da rua Aristides Fraga Lima, em frente a uma farmácia, e os usuários devem utilizar os demais pontos regulamentados do desvio.
Segundo a Semob, as equipes e prepostos das concessionárias estão no local para orientar motoristas e usuários. A Embasa, responsável pela obra, informou para a pasta que os serviços serão realizados nos próximos dias com previsão de liberação da via na próxima segunda-feira (4).