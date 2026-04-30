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Linhas de ônibus têm rotas alteradas após cratera em avenida de Salvador; veja mudanças

Previsão de liberação da via é na próxima segunda-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:32

Ônibus do BRT Salvador
Ônibus do BRT Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Após surgir uma cratera no meio da faixa exclusiva de ônibus na Avenida Paulo VI, na noite da última quarta-feira (29), a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) desviou a rota de duas linhas de ônibus, que circulam pela região sentido orla. As modificações estarão em vigor até a conclusão das obras no local.

As linhas afetadas são:

  • B3 - Terminal Shopping da Bahia x Pituba (via Av. Paulo VI) do BRT Salvador;
  •  0805 – Lapa x Pituba e 1347 – Est. Pirajá x Pituba.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
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Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
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Antigos bondes de Salvador por Reprodução

As linhas seguem pela rua Aristides Fraga Lima, avenida Magalhães Neto, rua Fernando Menezes Góes, rua Amazonas, Praça Marconi, rua Bahia, chegando à avenida Manoel Dias. Os pontos do trecho interditado da avenida Paulo VI serão desativados. Um ponto provisório foi instalado no início da rua Aristides Fraga Lima, em frente a uma farmácia, e os usuários devem utilizar os demais pontos regulamentados do desvio.

Segundo a Semob, as equipes e prepostos das concessionárias estão no local para orientar motoristas e usuários. A Embasa, responsável pela obra, informou para a pasta que os serviços serão realizados nos próximos dias com previsão de liberação da via na próxima segunda-feira (4).

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