BOLADA!

Saiba quem é o grande vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Sorteio teve 51 premiados em Salvador e 40 no interior

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:02

Nota Premiada Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Foi sorteada, nesta quinta-feira (30), a edição de abril da Nota Premiada Bahia. Ao todo, 91 pessoas foram premiadas em todo o estado. O grande vencedor do prêmio de R$ 100 mil é um morador da cidade de Salvador.

A campanha de abril teve ganhadores em 23 cidades baianas, com 51 premiados em Salvador e 40 no interior. Ao todo, foram distribuídos R$ 1 milhão, sendo 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

Veja a lista com todos os ganhadores da Nota Premiada em abril 1 de 6

As cidades premiadas, além da capital, foram: Ilhéus, Canavieiras, Paulo Afonso, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Dário Meira, Camaçari, São Gonçalo dos Campos, Simões Filho, Jequié, Feira de Santana, Muritiba, Luís Eduardo Magalhães, Catu, Valente, Ipiaú, Ibirataia, Mucuri, Conceição do Coité, Ribeirão do Largo, Vera Cruz e Campo Formoso.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site oficial e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta com 534 instituições ativas.