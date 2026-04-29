Polícia identifica suspeito de matar estudante em frente a escola de Feira de Santana

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Millena Marques
Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:42
A Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) já identificou o suspeito de matar Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos. O estudante foi morto a tiros e frente a uma escola de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, na manhã de terça-feira (28).
De acordo com a Polícia Civil, um outro adolescente, também de 15 anos, foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.
Ainda segundo a polícia, as vítimas estavam em frente à instituição de ensino quando homens armados efetuaram disparos de arma de fogo.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)