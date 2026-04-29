CRIME

Polícia identifica suspeito de matar estudante em frente a escola de Feira de Santana

Vítima foi identificada como Daniel Lobo de Jesus

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:42

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) já identificou o suspeito de matar Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos. O estudante foi morto a tiros e frente a uma escola de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, na manhã de terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Civil, um outro adolescente, também de 15 anos, foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.

Ainda segundo a polícia, as vítimas estavam em frente à instituição de ensino quando homens armados efetuaram disparos de arma de fogo.