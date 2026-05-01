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Ex-candidato a vereador é executado a tiros dentro de mercearia na Bahia

Vítima foi surpreendida por homem armado dentro do estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:03

Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros
Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Ex-candidato a vereador de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, o comerciante Francisco de Assis Santos, de 62 anos, conhecido como Cizinho do Moto Táxi, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (30), dentro da mercearia que mantinha com a esposa, no bairro Santa Cruz.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes do 27º Batalhão foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na Rua Itabuna. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao solo, atingida pelos tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na ocorrência e confirmou o óbito ainda no local. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros

Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução
Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução
Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução
Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução
Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução
Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução
Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução
Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução
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Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros por Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o comerciante estava no estabelecimento quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou os disparos. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e equipes seguem realizando diligências e colhendo depoimentos para esclarecer o caso.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães. Cizinho do Moto Táxi havia disputado uma vaga na Câmara Municipal nas eleições de 2024 pelo Partido Liberal (PL). Ele recebeu 59 votos e ficou na suplência.

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Tags:

Crime Luís Eduardo Magalhães Cizinho Moto Táxi

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