CRIME

Ex-candidato a vereador é executado a tiros dentro de mercearia na Bahia

Vítima foi surpreendida por homem armado dentro do estabelecimento

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:03

Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Ex-candidato a vereador de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, o comerciante Francisco de Assis Santos, de 62 anos, conhecido como Cizinho do Moto Táxi, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (30), dentro da mercearia que mantinha com a esposa, no bairro Santa Cruz.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes do 27º Batalhão foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na Rua Itabuna. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao solo, atingida pelos tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na ocorrência e confirmou o óbito ainda no local. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

Cizinho Moto Táxi foi morto a tiros 1 de 8

Segundo a Polícia Civil, o comerciante estava no estabelecimento quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou os disparos. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e equipes seguem realizando diligências e colhendo depoimentos para esclarecer o caso.