Metrô de Salvador vai abrir de madrugada para corrida no domingo

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Wendel de Novais
Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:18
O sistema do metrô de Salvador terá operação especial na manhã deste domingo (3) para atender o público que vai participar da 4ª Corrida do Bahêa. De forma excepcional, todas as estações das linhas 1 e 2 estarão abertas para embarque a partir das 4h30.
A mudança no horário foi adotada para facilitar o deslocamento dos corredores até o ponto de concentração do evento, no Dique do Tororó, onde a programação está prevista para começar às 5h.
Corrida do Bahêa
A concessionária responsável pelo serviço orienta que os passageiros se programem com antecedência e sigam as instruções dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), a fim de garantir maior agilidade no embarque.
De acordo com o gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia, Carlos Cavalcanti, a operação foi estruturada para absorver o aumento de passageiros nas primeiras horas do dia.
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