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Metrô de Salvador vai abrir de madrugada para corrida no domingo

Todas as estações estarão abertas antes do amanhecer para embarque

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:18

Metrô de Salvador
Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

O sistema do metrô de Salvador terá operação especial na manhã deste domingo (3) para atender o público que vai participar da 4ª Corrida do Bahêa. De forma excepcional, todas as estações das linhas 1 e 2 estarão abertas para embarque a partir das 4h30.

A mudança no horário foi adotada para facilitar o deslocamento dos corredores até o ponto de concentração do evento, no Dique do Tororó, onde a programação está prevista para começar às 5h.

Corrida do Bahêa

Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
Corrida do Bahêa por Divulgação
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Corrida do Bahêa por Divulgação
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Corrida do Bahêa por Divulgação
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Corrida do Bahêa por Divulgação

A concessionária responsável pelo serviço orienta que os passageiros se programem com antecedência e sigam as instruções dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), a fim de garantir maior agilidade no embarque.

De acordo com o gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia, Carlos Cavalcanti, a operação foi estruturada para absorver o aumento de passageiros nas primeiras horas do dia.

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Salvador Metrô Corrida do Bahêa

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