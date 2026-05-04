CARREIRA

'Geração fru-fru': Eike Batista critica jovens no trabalho e fala até dos próprios filhos Thor e Olin

Declaração em podcast reacende debate sobre comportamento das novas gerações no mercado

Mariana Rios

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15:56

Eike Batista criticou filhos, e Luma de Oliveira, ex-mulher, rebateu Crédito: Reprodução / Instagram / @lumadeoliveiraoficial

Uma fala do empresário Eike Batista sobre jovens no mercado de trabalho repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre diferenças entre gerações. Em entrevista a um podcast, ele classificou parte dos mais novos como “geração fru-fru” e “floquinho de neve”, incluindo os próprios filhos na crítica.

O comentário surgiu durante uma conversa sobre experiência profissional e o papel das novas tecnologias nas empresas. Ao comparar profissionais mais experientes com os mais jovens, o empresário afirmou que vê uma diferença de preparo e postura.

"Eu tô vendo uma geração fru-fru aí, geração floquinho de neve. Inclusive meus filhos", disse.

Na mesma entrevista, ele fez distinção entre os filhos mais velhos, Thor, de 34 anos, e Olin, de 30, frutos do casamento de mais de uma década com modelo Luma de Oliveira— dos dois mais novos — Balder, de 12, e Tyra, de 4, da relação com Flávia Sampaio. Segundo ele, os caçulas têm uma criação mais rígida, com rotina de estudos e atividades como idiomas e esportes.

A declaração também provocou reação de Luma. Ela rebateu a fala e afirmou que o comentário “diz mais sobre ele [Eike] do que sobre os filhos”.

Durante o bate-papo, o empresário também comentou o uso de inteligência artificial no ambiente corporativo e demonstrou ceticismo em relação à capacidade dos mais jovens de lidar com essas ferramentas.