PREVENÇÃO

Saiba quais são as quatro doenças que podem ser evitadas ao lavar bem as mãos

Especialista alerta que a maioria dos germes entra em contato com o corpo inicialmente pelas mãos

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:11

Lavar as mãos Crédito: Shutterstock

O hábito de lavar as mãos é uma das formas mais simples e eficazes de prevenir a propagação entre pessoas de diversos microorganismos, responsáveis por inúmeras doenças, desde respiratórias a digestivas, das mais leves às mais graves. Isso ocorre porque a maioria dos germes entra em contato com o corpo inicialmente pelas mãos, uma vez que o órgão está em contato constante com superfícies que podem estar contaminadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que 40% dos casos de gripes, conjuntivites e diarréias poderiam ser evitados por meio do ato de lavar as mãos de forma correta. E essas não são as únicas doenças que podem ser evitadas, a lista é grande. Além disso, a forma mais simples e eficaz de se evitar as infecções hospitalares se dá por meio da higienização regular das mãos. Portanto, os hospitais normalmente reforçam essas normas internamente. Não apenas os enfermeiros e médicos devem higienizar as mãos regularmente, como também visitantes e pacientes devem se atentar ao hábito.

Surto de catapora em Cadeia Pública de Salvador 1 de 5

Idealmente, as mãos devem ser higienizadas antes de refeições e do preparo de alimentos, antes e após cuidar de ferimentos e de pessoas doentes ou hospitalizadas, antes e após de segurar ou cuidar de bebês e recém-nascidos, antes e após o uso do banheiro, após tossir, espirrar ou assoar o nariz, após manusear lixos e depois de mexer com animais ou itens do animal. Além disso, evite tocar nos olhos, nariz ou boca ao longo do dia.

Esses cuidados são cruciais para evitar diversas infecções e os riscos causados por elas, por isso, a Coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Nipo-Brasileiro (HNipo), Lucia Seki, comenta as principais doenças que podem ser evitadas e como higienizar as mãos adequadamente.

Principais doenças que podem ser prevenidas com a higienização das mãos, além das gripes, conjuntivites e diarréias:

Catapora: A catapora é uma doença infecciosa causada por um vírus chamado Varicela-Zoster e é altamente contagiosa. Sua transmissão ocorre pela inalação de partículas, pelo contato com as lesões e com objetos contaminados. Por isso, deve-se evitar o contato direto com pacientes infectados. É comum acontecer em crianças e uma vez adquirido o vírus, o paciente fica imune à doença. A principal característica são lesões vermelhas na pele que causam coceira. A vacina aplicada na infância é crucial para evitar a doença

Hepatite A: Conhecida como ‘hepatite infecciosa’, a Hepatite A é uma infecção viral que atinge o fígado e se espalha de modo fecal-oral, ou seja, por alimentos e água contaminados, pela falta de higiene ou pelo contato direto com pessoas infectadas. Novamente, os cuidados que devem ser tomados são: vacinação, higienização de alimentos, consumo de água potável e manter a lavagem das mãos regularmente”.Os sintomas mais comuns são perda de apetite, dor abdominal, náuseas, fadiga e febre baixa. A condição não tem tratamento específico e desaparece depois de alguns meses, mas descanso e hidratação ajudam nos sintomas.

Meningite: A meningite é uma infecção causada de forma mais comum por vírus, mas também pode ter origem fúngica e bacteriana. Basicamente ela atinge as meninges, três membranas que protegem o sistema nervoso central. As causas estão relacionadas com o tempo e sintomas que a condição manifesta, podendo até ser fatal, se não for tratada com antibiótico rapidamente. Seus sintomas principais são dor de cabeça, febre e torcicolo. Pode atingir qualquer pessoa em qualquer idade, mas a frequência é maior em crianças menores de 5 anos. Sua transmissão se dá pelas vias respiratórias e por secreções do nariz e da garganta, assim como pela ingestão de água e alimentos contaminados, mais uma vez a higiene é crucial. Há vacina para a doença, que pode prevenir algumas manifestações.

Doença mão-pé-boca: A doença mão-pé-boca (DMPB) é altamente contagiosa, causada pelo vírus Coxsackie. Pode acometer adultos, mas é mais frequente na infância, entre 6 meses e 3 anos. Sua transmissão ocorre pelo contato direto com saliva ou muco e gotículas contaminadas no ambiente, pelo contato direto ou indireto com fezes de pessoas contaminadas ou pelo contato com lesões provocadas pela doença”.

É comum causar feridas na boca e erupções nas mãos e pés. Além de causar febre, dor de garganta, irritabilidade e perda de apetite. Medicamentos para dor podem ajudar no alívio dos sintomas, mas o vírus normalmente desaparece sozinho dentro de 10 dias, em média.

Como lavar as mãos corretamente

“As mãos devem ser higienizadas por completo diversas vezes ao dia, considerando palma, dorso, dedos, pulso e unhas. O álcool em gel pode ajudar em alguns momentos, no entanto, ele não é capaz de eliminar todos os germes, portanto, prefira lavar as mãos com água e sabonete, sempre que possível”, finaliza a especialista.