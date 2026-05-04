CUIDADO

SBCD alerta para impacto das canetas emagrecedoras na saúde da pele, unhas e cabelos

Especialistas explicam os efeitos da perda de peso acelerada na saúde cutânea e reforçam a importância de acompanhamento médico

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:46

SBCD alerta para impacto das canetas emagrecedoras na saúde da pele, unhas e cabelos Crédito: Reprodução

O aumento pela procura por medicamentos para perda de peso com resultados rápidos acende um novo ponto de atenção nos consultórios dermatológicos: os reflexos do emagrecimento para a saúde da pele, dos cabelos e das unhas. De acordo com Anna Cecília Andriolo, dermatologista especialista em doenças do cabelo e do couro cabeludo e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), embora essas medicações, como as famosas “canetas emagrecedoras”, sejam eficazes no controle do apetite e contribuam para a redução de peso, é a velocidade desse processo que acende o alerta clínico.

“Quando há uma mudança brusca, o organismo pode reagir com sinais que se manifestam justamente nos tecidos mais sensíveis às variações nutricionais e metabólicas”, explica. Entre as manifestações mais comuns está a queda difusa de cabelo, conhecida como eflúvio telógeno, condição geralmente temporária, associada a estresse físico e a mudanças importantes no organismo.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

O quadro pode estar relacionado tanto à perda de peso acelerada quanto a desequilíbrios nutricionais. “A redução significativa de peso pode levar à deficiência de nutrientes como ferro, vitaminas do complexo B, vitamina D e zinco, comprometendo o crescimento e a resistência dos fios”, reforça Andriolo.

Cuidados com a pele

Esse mesmo cenário também pode afetar a qualidade da pele, que tende a apresentar ressecamento e perda de viço, além de alterações nas unhas, que podem se tornar mais frágeis e crescer de forma mais lenta. “As unhas são estruturas sensíveis que respondem rapidamente a desequilíbrios internos e agressões externas. Qualquer mudança persistente merece atenção”, explica Nilton Gioia, dermatologista e membro da SBCD.

Esses sinais não estão diretamente ligados ao uso da medicação, mas às adaptações do organismo diante da perda de peso acelerada. Além das alterações que podem aparecer em cabelos, pele e unhas, o emagrecimento rápido também pode afetar a estrutura do rosto, com redução da gordura de sustentação e perda de colágeno. Como consequência, podem surgir flacidez e perda de volume facial.

“Em alguns casos, preenchimentos e bioestimuladores podem ser indicados já no início do processo para preservar a estrutura de suporte da pele, minimizar esses impactos e evitar procedimentos mais agressivos no futuro, como cirurgia plástica”, explica Sylvia Ypiranga, dermatologista e membro da SBCD.

“É importante observar a pele regularmente e, ao notar mudanças como ressecamento intenso, perda de elasticidade, flacidez ou manchas, buscar avaliação com um dermatologista”, orienta.

Diante da alta procura por estratégias de emagrecimento rápido, a orientação é clara: o processo deve ser com acompanhamento médico, que garanta não apenas os resultados esperados, mas também a preservação da saúde da pele, dos cabelos e das unhas ao longo do tratamento.

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